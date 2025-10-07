Spotify collabora con ChatGPT per consigli personalizzati su musica e podcast

HQ

Spotify è già integrato in molti sistemi. Sia che ti piaccia ascoltare mentre guidi, ti alleni o giochi, ci sono una moltitudine di modi per collegare la tua esperienza di ascolto a ciò che stai facendo in un dato momento. Ora è stata aggiunta una nuova connessione con ChatGPT.

Secondo un post sul blog sul sito Web di Spotify, ChatGPT sta integrando il supporto di Spotify. Se menzioni Spotify mentre conversi con ChatGPT, ti farà connettere il tuo account. Una volta fatto ciò, puoi chiedere a ChatGPT consigli in base ai dati del tuo account e aiutarlo con un contesto per il tuo umore, quindi toccare una traccia ti riporterà a Spotify.

Poiché si tratta di un processo che richiede di collegare attivamente il proprio account, se non si desidera l'integrazione con ChatGPT non la si otterrà. Tuttavia, se stai cercando di vivere una vita completamente priva di intelligenza artificiale, Spotify potrebbe non essere il posto dove andare, poiché la funzione DJ sull'app utilizza l'intelligenza artificiale per consigliarti canzoni, stati d'animo e altro ancora.

Non siamo al 100% su come ChatGPT offra una funzione diversa, ma considerando lo sviluppo apportato a quell'intelligenza artificiale, è probabile che potresti vedere raccomandazioni più personalizzate.

Annuncio pubblicitario: