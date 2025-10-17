Spotify lavora su strumenti di intelligenza artificiale con le principali etichette musicali

HQ

Spotify sta collaborando con alcune delle più grandi etichette discografiche del mondo per produrre nuovi strumenti GenAI che apparentemente serviranno agli artisti, quando tali strumenti in passato sono stati utilizzati solo per imitarli e competere con loro.

Il nuovo post di Spotify sul suo sito sottolinea che sta tentando di supportare gli artisti insieme a Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin e Believe per sviluppare nuovi prodotti di intelligenza artificiale. La piattaforma di streaming non è del tutto chiara su quali siano questi strumenti e prodotti, ma anche se Spotify afferma che aiuteranno gli artisti, qualsiasi cosa con l'intelligenza artificiale e la musica ha messo in allarme cantautori, cantanti e artisti.

Spotify chiarisce di comprendere che il copyright è essenziale e sta costruendo i suoi nuovi prodotti di intelligenza artificiale tenendo a mente quattro principi chiave. Sono: partnership con etichette discografiche, distributori e produttori, scelta nella partecipazione, equo compenso e nuove entrate, e connessione artista-fan.

Naturalmente, questo non ci aiuta ancora a immaginare cosa Spotify ha in mente per il futuro dell'intelligenza artificiale sulla sua piattaforma, ma probabilmente lo scopriremo solo quando sapremo cosa sono effettivamente questi strumenti.

Annuncio pubblicitario: