Spotify multata per 4,4 milioni di sterline in Svezia

È stato un duro colpo per Spotify quando la Corte d'Appello di Stoccolma ha confermato che la società è costretta a pagare (multa) 58 milioni di corone svedesi di sanzioni per carenze nella gestione dei dati personali. Questo è venuto alla luce nel 2023 dopo che l'Autorità svedese per la protezione della privacy ha esaminato il trattamento dei dati personali da parte dell'azienda, in particolare il modo in cui soddisfa il diritto degli utenti di sapere quali dati vengono raccolti su di loro, una pietra miliare del GDPR.

All'epoca, è stata riscontrata una violazione dei requisiti del GDPR ed è stata imposta una multa di 58 milioni di corone svedesi, che Spotify avrebbe dovuto pagare. L'azienda ha scelto di fare ricorso, ma questo non ha aiutato. Spotify ha la possibilità di appellarsi alla Corte Suprema Amministrativa, ma si occupa solo dei casi che si ritiene abbiano un significato precedente. Quindi le possibilità sono scarse.

Nel grande schema delle cose, 58 milioni di corone svedesi non sono davvero così tanti per Spotify. Ma spese inutili come questa, ovviamente, bruciano ancora.