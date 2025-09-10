Spotify offre finalmente l'audio lossless senza costi aggiuntivi

HQ

Dopo anni di speculazioni e promesse posticipate, Spotify sta finalmente lanciando il lossless per le masse senza costi aggiuntivi. Le voci di un potenziale livello Hi-Fi hanno iniziato a circolare già otto anni fa, ma più e più volte l'azienda ha continuato a calciare il barattolo lungo la strada. Quattro anni fa Spotify ha persino promesso che il lossless sarebbe arrivato "più tardi quell'anno", ma non si è concretizzato nulla. Non più tardi dell'anno scorso, la società ha dichiarato di essere "quasi pronta", quindi quando nuove voci hanno iniziato a diffondersi all'inizio di quest'anno, sono state accolte con molto scetticismo.

Ecco perché il fatto che sia finalmente reale – o meglio, quasi – sembra quasi surreale. Tutti gli abbonati Premium in 50 paesi avranno accesso al lossless nei prossimi due mesi, a partire da regioni come Svezia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone. Gli utenti riceveranno una notifica nell'app una volta raggiunto il rollout e potranno abilitare il lossless in "qualità multimediale" nelle impostazioni. Durante l'ascolto in lossless, ci sarà anche un chiaro indicatore nella barra In riproduzione.

Ci sono alcune limitazioni, tuttavia. Il lossless di Spotify raggiunge il massimo a 24 bit/44,1 kHz FLAC, che sembra un po' deludente quando concorrenti come Apple Music e Tidal offrono fino a 24 bit/192 kHz. Per la maggior parte degli ascoltatori occasionali, questo probabilmente non avrà molta importanza, ma lascia la porta spalancata a Spotify per introdurre in seguito una sorta di livello "deluxe" per coloro che sono disposti a pagare di più per una maggiore fedeltà.

Eppure, meglio di niente, giusto?