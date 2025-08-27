Spotify sta aggiungendo DM per gli utenti di età superiore ai 16 anni

HQ

Gli utenti di Spotify avranno presto il proprio spazio all'interno della piattaforma per condividere consigli sui brani, podcast e audiolibri grazie a una nuova funzionalità chiamata Messaggi. Come probabilmente avrai intuito dal nome, questa funzione introduce essenzialmente i DM su Spotify.

Secondo il sito Web di Spotify, Messaggi inizierà a essere distribuito questa settimana in mercati selezionati sia per gli utenti gratuiti che per quelli Premium di età superiore ai 16 anni. Quando ascolti qualcosa su Spotify, premendo il pulsante di condivisione verrà visualizzato il menu Messaggi, dove puoi inviare una raccomandazione a un amico, un familiare o chiunque altro.

Sarai in grado di trovare solo le persone con cui hai interagito in precedenza su Messaggi di Spotify, il che si spera dovrebbe evitare che DM casuali colpiscano la tua casella di posta. "I messaggi sono per le conversazioni che stai già avendo su musica, podcast e audiolibri con i tuoi amici e familiari. È facile avviare una chat nell'app con persone che conosci e con cui hai precedentemente condiviso contenuti Spotify", si legge nel post sul sito di Spotify.

"Vedrai anche le persone suggerite a cui inviare messaggi in base a cose come se hai precedentemente condiviso contenuti Spotify con loro, ti sei unito a Jam, Blends o playlist collaborative insieme o se condividi un piano Family o Duo".

Molte persone condividono già musica attraverso altre piattaforme, quindi sembra che Spotify voglia semplicemente che tutto ciò che ha a che fare con la musica sia fatto attraverso la sua app.

Utilizzerai Spotify Messages?

