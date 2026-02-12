Spotify supera le aspettative su abbonati, utenti e ricavi
È stato raggiunto il traguardo di 750.000.000 milioni di utenti
Spotify ha rivelato in un annuncio ufficiale che gli affari vanno bene.
In breve, Spotify ha aumentato il suo pubblico dell'11% rispetto all'anno scorso, raggiungendo un record di 751 milioni di utenti attivi, di cui 290 milioni tra iscritti premium. Questo, insieme ad altre attività, si traduce in un fatturato di 4,5 miliardi di euro, un margine lordo superiore al 33% e un reddito operativo di 701 milioni di euro.
Spotify ha ampliato il proprio business includendo audiolibri nella fascia Premium in più paesi, oltre ad aggiungere nuove funzionalità all'app.
Nonostante le critiche sul pagamento per ogni canzone, Spotify scrive di aver pagato artisti più di 11 miliardi di dollari nel 2025 e afferma di aver aiutato i locali reali a connettersi con i fan, generando oltre un miliardo di dollari in vendite di biglietti.