Spotlight Hearthstone 2026: Deathwing, Cataclysm e una grande rivelazione di "ipotenusa" a BlizzCon...?

È stato un inizio d'anno intenso per Blizzard, che ha offerto diverse showcase Spotlight per molti dei suoi titoli e franchise di primo livello. Abbiamo già parlato di cosa è previsto per il 2026 per World of Warcraft e anche dei grandi cambiamenti che attendono anche Overwatch. Ma ora è il momento di rivolgere la nostra attenzione a Hearthstone, il famoso gioco di carte di costruzione di mazzi che ha dei piani entusiasmanti per quest'anno solare.

Tuttavia, rispetto a ciò che il team di Overwatch aveva in negozio, forse è meglio tenere più a bada le aspettative per Hearthstone, perché sebbene ci siano alcune rivelazioni e piani promettenti, è più in linea con ciò che ci siamo abituati dal gioco per PC e mobile nel corso degli anni.

A tal fine, chiunque abbia visto la vetrina Spotlight ora conoscerà più che bene la prossima grande espansione del gioco. Conosciuto come Cataclysm, prende questo nome per riflettere l'espansione di World of Warcraft, perché porta anche Deathwing nel titolo della carta come antagonista principale. La premessa dell'arrivo di Deathwing si inserisce nella narrazione in corso che Hearthstone sta esplorando, una narrazione che si è estesa attraverso le linee temporali e ha infine portato il mostruoso drago nell'ingresso chiave di Hearthstone con l'intento di annientarlo dalla memoria.

Dal punto di vista narrativo, ci sono diverse ragioni per cui Hearthstone ha scelto la strada del Cataclysm. La lead designer Cora Georgiou ha contribuito a spiegare gran parte di questo in un'intervista a cui Gamereactor ha partecipato durante il nostro soggiorno a Irvine, California, visitando l'enorme sede di Blizzard. Per esempio, Georgiou ci ha detto che "volevamo raccontare una storia di viaggio nel tempo per un po' di tempo" e che aggiungere Deathwing al gioco era qualcosa che comportava "molta pressione per farlo bene."

Sebbene questo matrimonio fosse intenzionale, fu anche in parte un prodotto di coincidenza e caso, come Georgiou osservò anche che "abbiamo trovato l'occasione giusta per raccontare questa storia in un modo che i giocatori dovrebbero riconoscere. Riconosceranno questi personaggi, riconosceranno i momenti chiave della storia. Alla fine della giornata, i Dragonflight devono unirsi per creare l'Anima del Drago e sconfiggere Deathwing. Questo è rimasto invariato. Ma forse gli aspetti da drago che stiamo facendo sono un po' diversi."

E parlando del drago intenso e malvagio, aspettatevi una versione molto dominante del personaggio, poiché Georgiou esprime che "è il Deathwing più grande e cattivo che possa mai essere", aggiungendo "e se ci fosse un Deathwing da qualche parte là fuori che ha avuto successo nel Cataclisma e ora lui è qui."

L'arrivo di Deathwing e la narrazione in due fasi che Hearthstone esplorerà sono la stella del gioco di carte del 2026, ma sono accompagnati da una serie di aggiunte al gameplay che dovrebbero suscitare l'interesse dei fan nuovi, dei veterani e dei veterani. Per prima cosa, le carte Colossal tornano nel gioco in un'opportunità perfetta, considerando la scala di molti alleati e nemici di Deathwing. In totale, ci saranno sei carte Colossal legate ciascuna a sei classi particolari in Hearthstone, con alcuni esempi come il Warlock che ottiene Cho'gall e il Ladro che può utilizzare Sinestra. Deathwing è anche una carta giocabile, un'aggiunta colossale che non è legata a una sola classe e che viene considerata la carta definitiva di endgame, la carta che si posiziona quando si vuole chiudere una partita.

Parlando del ritorno delle carte Colossal, Georgiou ha espresso: "Volevamo riportare i Colossal da molto tempo. Ma ciò che conta per noi è che il meccanismo si adatti alla storia che vogliamo raccontare." Allo stesso modo, come quando si parla della direzione narrativa, "a volte siamo solo un po' fortunati e le stelle si allineano", come dice Georgiou.

Per i veterani, il ritorno delle carte Colossal e il grande ingresso di Deathwing saranno senza dubbio una ragione sufficiente per continuare a giocare, ma per i nuovi fan o il pubblico che si è ritirato in disparte, Blizzard ha anche qualche asso nella manica. Per garantire che i giocatori abbiano abbastanza opzioni, l'intera carta presente nelle espansioni Into the Emerald Dream e The Lost City of Un'Goro sarà messa a disposizione di tutti.

Il principale game designer John McIntyre ha commentato questo e spiegato perché è stata presa questa decisione. "Non solo regaleremo tutte le carte di Into the Emerald Dream e The Lost City, comprese le versioni dorate, ma abbiamo anche creato mazzi nella scheda ricette del mazzo che includono tutte le carte di Core e Into the Emerald Dream e The Lost City. Quindi, se sei un giocatore nuovo o di ritorno, puoi semplicemente scegliere la tua classe preferita, c'è una ricetta del mazzo che include tutte le carte gratuite, e puoi semplicemente selezionare quella classe e saltare subito nella classifica."

Tutto questo dovrebbe rendere Hearthstone più facile e accessibile da entrare o tornare, ma come aggiunge Georgiou, "la rotazione è il periodo più accessibile dell'anno per i giocatori che possono tornare, ma più accessibile non significa necessariamente facile."

Per i prossimi mesi, Cataclysm sarà la forza determinante in Hearthstone, ma Blizzard ha altri segreti da condividere. Il video di Spotlight si è concluso con un anticipo di qualcosa di grandioso per la BlizzCon, un teaser che il direttore del gioco Tyler Bielman ha suggerito avrebbe fatto in rima con la parola "ipotuse". Blizzard non ha ancora voluto entrare nei dettagli su questo, ma Bielman e il produttore esecutivo Nathan Lyons-Smith hanno affermato che qualunque cosa sia stata anticipata in realtà non fa in rima con ipotenusa, perché si trattava solo di una gag assurda.

Ma una grande rivelazione a BlizzCon, che mondo potrebbe essere questo? È il momento di Hearthstone 2? No, non ancora. Lyons-Smith confermò: "No, questo non è un Hearthstone 2. Non c'è un gioco completo che sta per essere lanciato. Negli anni abbiamo creato mix, nuovi tipi di contenuti, nuove modalità e simili nel gioco. Sarà di quel tipo familiare, in modo più grande di quanto normalmente faremo."

Forse allora è finalmente il momento di portare Hearthstone su PlayStation, Xbox e, forse più appropriato di tutti, sui sistemi Nintendo Switch? Anche questo sembra improbabile, dato che Lyons-Smith ha osservato "niente da annunciare ora" prima di aggiungere "c'è un livello di investimento che dobbiamo realizzare e che dobbiamo realizzarlo. Principalmente in termini di interfaccia utente e UX, assicurandosi che sia molto naturale andare a giocare a carte su quelle piattaforme. So che è possibile, Duels of the Planewalkers di Magic molti anni fa era assolutamente delizioso, quindi so che possiamo farcela. È una questione di se ci sono abbastanza giocatori oltre a chi tirerà fuori il telefono o il tablet. È stato così emozionante vedere quella parte del mercato crescere, così che poi possiamo dire, sì, facciamolo."

Cos'altro resta questo? È il momento che un'espansione di Diablo si allinei al 30° anniversario della serie? Anche questo sembra improbabile, come ha spiegato Georgiou: "Ci sono molte cose che influiscono sul fatto che sia il momento giusto, l'ambiente giusto, per fare un crossover di tipo [Diablo]. StarCraft è stato così divertente e i giocatori l'hanno davvero apprezzato, e penso che Diablo possa funzionare." Il team di sviluppo di Heartstone sembra comunque desideroso di far sì che i due marchi Blizzard si scontrano, mentre Georgiou aggiunge brevemente: "Sto incrociando metà le dita."

Ma comunque Cataclysm è l'espansione definitiva? Forse nella mente di molti giocatori, ma per Georgiou desidera ancora una possibilità di realizzare il suo sogno. "Potrei non avere mai il mio Summer Camp Slasher e forse è meglio così." Chissà su questo fronte, ma quello che sappiamo è che Cataclysm è quasi arrivato, e quando arriverà quel momento, scopriremo finalmente se anche il Deathwing più duro e duro di tutti ha ciò che serve per superare i più grandi eroi di Azeroth.