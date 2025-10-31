Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Le notti si allungano. Le giornate si fanno più fredde. Fuori dagli arbusti, un attore ribelle striscia, con una performance in mano che spera gli valga un Oscar. Si è allenato duramente, si è "trasformato" e ricorderà alle persone sulla cinquantina che la vita era davvero migliore quando erano più giovani. Esatto, è il momento del nostro biopic musicale annuale.

In realtà mi è piaciuto molto l'ingresso dell'anno scorso in questo sottogenere sempre più monotono. A Complete Unknown sembrava sia uno spaccato di Bob Dylan che un pezzo d'epoca. Aprendo il sipario sulla musica folk e sui modi in cui è cambiata grazie a enormi influenze come Dylan. La voce stravagante di Chalamet ha contribuito a rendere il film completo, ma non era necessario divertirsi con A Complete Unknown.

Bruce Springsteen, d'altra parte, non è necessariamente noto per avere una strana vocina. Jeremy Allen White cambia molto il suo canto per adattarsi al Boss, ma per il resto suona molto come se stesso, con l'occasionale momento di sfogo dopo un'esibizione. Anche i grandi occhi azzurri di White sono stati avvolti da lenti a contatto marroni, ma per il resto è il Jeremy Allen White che conosciamo e amiamo. La sua performance aiuta a mantenere a galla Deliver Me From Nowhere, ma non credo che abbia salvato il biopic su Springsteen.

Mentre A Complete Unknown usa Dylan come catalizzatore per un genere musicale in evoluzione, e il film parla quindi di molto più di uno strambo con una chitarra, il film di Springsteen è interamente incentrato su Springsteen. Anche quando tagliamo il personaggio di Jeremy Strong che discute con sua moglie, stanno solo parlando dell'album di Bruce e delle sfumature oscure che si nascondono all'interno. È quasi come un play-by-play a metà film, come se non ci si aspettasse che il pubblico fosse in grado di tenere il passo con un'altra inquadratura di Bruce che fissa il nulla e il suo significato non così nascosto.

La scelta di concentrarsi su Springsteen ha senso. Si potrebbe obiettare che la maggior parte dei biopic si trova al centro del film per la maggior parte del film, permettendo al pubblico di sentirsi come se conoscesse un artista leggendario un po' più personalmente quando scorrono i titoli di coda. Questo è certamente il caso di Deliver Me From Nowhere, poiché il biopic di Springsteen individua un momento della sua vita in cui ha lottato con una grave depressione mentre scriveva il suo album Nebraska.

Ci sediamo con Bruce mentre passa dall'infanzia violenta all'età adulta depressa, incapace di dare un senso a nessuna delle due. Il padre di Springsteen, interpretato da Stephen Graham, è lo stereotipo alcolizzato e intimidatorio di un padre violento, e mentre la performance e il film cercano di dirti che aveva problemi e che era più profondo di quanto sembrasse, il materiale lasciato sullo schermo non riesce a essere all'altezza di queste idee. Questo riassume un sacco di Springsteen: Deliver Me From Nowhere, in realtà. Quello che il regista Scott Cooper probabilmente voleva fosse un ritratto crudo e ruvido di come la depressione colpisca anche i grandi finisce per sembrare che abbia il peso e le sfumature di un'assemblea scolastica sulla salute mentale.

Ci sono momenti in cui pensi che il film sia audace. La rappresentazione della depressione all'inizio sembra forte. C'è un vuoto nella vita di Springsteen. La quiete a volte diventa un po' rumorosa, come dice il personaggio di Jeremy Strong nelle prime scene. Springsteen a volte non è l'eroe di questa storia. La depressione non è un drago da sconfiggere, ma un'ombra di se stesso che può trasformarlo in qualcuno che non gli piace, il che non fa altro che perpetuare il ciclo. È stato interessante pensarci, ma non è stato molto coinvolgente sullo schermo.

L'elemento della storia d'amore è uno dei più forti del film e, anche se potrebbe essere stato vero che Bruce ha abbandonato questa relazione come una pietra, non lo rende più coinvolgente da guardare sullo schermo.

Il film passa così tanto tempo a decidere che Springsteen è depresso che poi non riesce a capire davvero cosa significhi. La depressione non è nota per essere un grande momento, motivo per cui forse così pochi film riescono a farlo bene, e sfortunatamente Liberami dal nulla non è uno di questi. Cooper non riesce a decidere se questo sarà un biopic diverso da tutti gli altri o se rientrerà nel ritmo del genere. Abbiamo grandi momenti musicali, ma sono così pochi e lontani tra loro che sembrava che qualcuno si stesse assicurando che il film si ricordasse di suonare i successi. C'è troppo dramma perché questo sembri un ritratto adeguato della depressione, e troppo poco dramma per renderlo un film coinvolgente. Non aiuta il fatto che i problemi di salute mentale di Springsteen siano "curati" con un taglio a 10 mesi dopo, mostrandolo di nuovo sul palco a divertirsi alla grande.

Ci sono cose che spiccano su Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Le interpretazioni sono tutte le migliori possibili. Jeremy Allen White e Jeremy Strong sono una grande coppia insieme. Stephen Graham si sente un po' sprecato, ma per il resto si può dire che tutti stanno cercando di ottenere il loro pezzo d'oro per i biopic. È solo un peccato che queste interpretazioni siano abbinate a un biopic così blando e dai numeri. Forse il mondo di Springsteen non è così interessante. Forse c'era dell'altro che non abbiamo visto. Non credo che mi interesserà saperlo, per quanto orribile possa sembrare per qualcuno che ha appena condiviso l'oscurità della propria depressione sullo schermo.