Springsteen: Deliver Me From Nowhere arriva su Disney+ la prossima settimana

HQ

Non mancano i biopic musicali e questo non cambierà tanto presto. Forse il numero di progetti di questo tipo fa sì che non si riesca a vederli tutti al cinema durante la loro proiezione cinematografica, e se dovesse accadere, abbiamo una buona notizia su un arrivo recente.

È stato confermato che Springsteen: Deliver Me From Nowhere arriverà su Disney+ già la prossima settimana, il 23 gennaio. Tecnicamente arriverà tramite Hulu, ma per la maggior parte delle regioni Disney+ e Hulu sono due uccelli della stessa piuma.

Per quanto riguarda il tema di questo film, vede la partecipazione di Jeremy Allen White nel ruolo principale di Bruce Springsteen e racconta la storia di come il musicista creò il suo album del 1982 Nebraska, l'album che precedette il famoso album Born in the USA che includeva diverse canzoni originariamente scritte per l'opzione del 1982.

La sceneggiatura si basa su un libro scritto dall'autore Warren Zanes e presenta anche nomi importanti come Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham, Marc Maron e altri. È diretto da Scott Cooper, che ha anche guidato la produzione di The Pale Blue Eye, Black Mass e Out of the Furnace.

Partirai Springsteen: Deliver Me From Nowhere la prossima settimana? Puoi leggere la nostra recensione per vedere cosa ne abbiamo pensato.