Sprint City verrà avviato in Early Access prima di aprile

Solo relativamente di recente ci è stato presentato Sprint City , il prossimo gioco del talentuoso team che ha creato Speedrunners. Quando il gioco è stato annunciato, è stato confermato che arriverà in Early Access su PC nel 2026 e abbiamo già un aggiornamento su questo fronte.

Durante la presentazione New Game Plus, lo sviluppatore Second Stage Studio è apparso per annunciare che la data di Early Access è ora fissata per il primo trimestre del 2026. Per riferimento, questo significa che sarà disponibile per giocare prima di aprile.

Per celebrare questa notizia, è arrivato anche un nuovo trailer del gioco che ha ulteriormente presentato il gameplay emozionante e ricco di azione che sarà offerto. Come Speedrunners, l'obiettivo di Sprint City è correre, saltare e oscillare a velocità elevate per superare la concorrenza e risalire nelle classifiche. Questo dovrebbe portare a un gameplay multiplayer intenso ed emozionante che coinvolge fino a otto persone contemporaneamente.

Sei entusiasta per Sprint City ?