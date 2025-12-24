Spyro 4 apparentemente confermato dallo sviluppatore di Toys for Bob

HQ

Da quando Toys for Bob è tornata indipendente, ci siamo sempre chiesti a cosa stiano lavorando. Le prove indicano più volte che il gioco sia un nuovo titolo di Spyro, e ora abbiamo ancora più presunte prove che questo sta per accadere.

Lo YouTuber canadese Guy Eh ha recentemente pubblicato un video che dà un'occhiata al profilo LinkedIn dell'ex concept artist senior di Toys for Bob, Donald Yatomi. Donald ha lavorato nello studio da agosto 2022 a marzo 2024, e si ritiene che abbia lavorato specificamente a un nuovo gioco di Spyro.

Questo a causa di diversi fattori, tra cui il fatto che Yatomi è stata mantenuta durante il grande esodo da Toys for Bob, il fatto che altre grandi uscite di Toys for Bob sono uscite prima del suo periodo lì, e il fatto che sia piuttosto sfuggente a confermare esattamente su cosa stava lavorando, il che implica che un progetto non annunciato fosse in preparazione quando era lì. Tutto questo indica Spyro 4, ma fino a conferma ufficiale, prendete queste informazioni con le pinze.