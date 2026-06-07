Spyro: A Realm Beyond annunciato all'Xbox Games Showcase, in uscita nella primavera 2027

HQ

Sebbene il futuro degli Xbox Games Showcase possa includere esclusivamente titoli e progetti in arrivo su dispositivi Xbox e, per estensione, su PC, l'evento di quest'anno ha comunque incluso una vasta gamma di titoli multipiattaforma, incluso il prossimo progetto dello sviluppatore Toys for Bob.

Dopo la separazione da Activision nel 2024, riconquistando infine la sua indipendenza come sviluppatore, lo studio è stato presto messo al lavoro su un nuovo progetto che recentemente si vociferava fosse un gioco di Spyro. Questo è stato confermato, poiché Spyro: A Realm Beyond è appena stato annunciato all'Xbox Games Showcase.

La rivelazione è stata breve ma ha incluso alcune informazioni chiave, come chiarito da Toys for Bob in una conferenza stampa a cui ha partecipato Gamereactor. Per prima cosa, questa è puramente un'avventura di Spyro, in cui il drago viola prende il centro della scena e può brillare in modo come nulla prima d'ora.

Il gameplay suggerisce un mondo aperto, cosa che Toys for Bob non conferma né smentirà sia vera, ma vedrà Spyro affrontare un "nuovo male" e utilizzare meccaniche di "volo attivo " più libere che gli permettono di planare e sfrecciare intorno al mondo come mai prima d'ora. A tal fine, ci viene detto che Spyro avrà meccaniche di immersione mentre è in volo, modi per usare il suo soffio di fuoco per incendiare cumuli di fieno e creare correnti d'aria per prolungare il volo, strumenti extra per planare e altro ancora. In sostanza, aspettatevi un'esperienza Spyro più complessa e completa che sfrutti davvero gli strumenti di sviluppo moderni.

Toys for Bob ha anche aggiunto che Spyro: A Realm Beyond viene realizzato su Unreal Engine, e che questo gioco è definito un "nuovo punto d'ingresso per i nuovi giocatori" pur essendo "pieno di eredità per i fan di lunga data".

Lo sviluppatore promette ulteriori informazioni e notizie sul gioco man mano che ci avviciniamo alla data di lancio, ma ha lasciato alcuni commenti aggiuntivi che includono il ritorno di Tom Kenny come doppiatore di Spyro, oltre a piani di uscita su PC tramite Steam, Xbox PC, Xbox Series X/S, Xbox Cloud, PS5, Nintendo Switch 2 e Game Pass dato che Activision è, Come già riportato, pubblicando il gioco. Utilizzerà anche la funzione Xbox Play Anywhere. La finestra di lancio è attualmente fissata per la primavera 2027.