Squadre confermate qualificate ed eliminate dalla Coppa del Mondo per Club

La Coppa del Mondo per Club ha completato le prime due giornate e ci sono già alcune squadre confermate qualificate ed eliminate. Due squadre di ogni girone passano al turno successivo e quattro di loro si sono già assicurate un posto agli ottavi di finale, mentre sette sono già state eliminate.

A partire da lunedì 23 giugno, prima dell'inizio della 3ª giornata, questi sono i club qualificati per gli ottavi di finale:



Bayern Monaco



CR Flamengo (confermato leader del girone)



Juventus FC



Manchester City



E questi sono i club confermati eliminati dalla Coppa del Mondo per Club, senza alcuna possibilità:



Al Ain FC



Auckland City FC



Squadra di calcio di Los Angeles



CF Pachuca



Ulsan HD



Diamanti rossi Urawa



Wydad AC



Classifica Coppa del Mondo per Club dopo la 2ª giornata

La maggior parte delle squadre deve ancora sapere se si qualificherà e in quale ordine, che determina gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. In caso di pareggio, la media reti non è così importante come in altre competizioni, in quanto gli spareggi si applicano solo alle squadre in questione che sono in parità, a partire dal maggior numero di punti ottenuti nelle partite dei gironi tra le squadre interessate, seguito dalla differenza reti delle partite di quelle squadre, e infine il maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone tra le squadre interessate.

Gruppo A



Palmeiras: 4 (GA 2)



Inter Miami: 4 (GA 1)



Porto: 1 (GA -1)



Al-Ahly: 1 (GA -2)



Gruppo B



Botafogo: 6 (GA 2)



PSG: 3 (GA 3)



Atlético Madrid: 3 (GA -2)



Seattle Sounders: 0 (GA -3)



Gruppo C



Bayern: 6 (GA 11)



Benfica: 4 (GA 6)



Boca Juniors: 1 (GA -1)



Auckland City: 0 (GA -16)



Gruppo D



Flamengo: 6 (GA 4)



Chelsea: 3 (GA 0)



LAFC: 3 (GA -1)



ES Tunisi: 0 (GA -3)



Gruppo E



Piastra del fiume: 4 (GA 2)



Inter: 4 (GA 1)



Monterrey: 2 (GA 0)



Urawa Reds: 0 (GA -3)



Gruppo F



Fluminense: 4 (GA 2)



Borussia Dortmund: 4 (GA 1)



Tramonto di Mamelodi: 3 (GA 0)



Ulsan Hyundai: 0 (GA -3)



Gruppo G



Juventus: 6 (GA 8)



Manchester City: 6 (GA 8)



Wydad AC: 0 (GA -5)



Al Ain: 0 (GA -11)



Gruppo H