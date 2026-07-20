Squadre di emergenza incaricate di combattere il fuoco su Arthur's Seat a Edimburgo durante la notte

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Sta diventando sempre più comune vedere incendi boschivi scoppiare in tutto il mondo in mezzo alle temperature torrenti dell'estate, con il Nord America attualmente coperto da cenere e fumo a causa dell'enorme numero di incendi che colpiscono il Canada.

Sebbene gli incendi boschivi siano meno comuni nel Regno Unito, si verificano ancora, anche in luoghi importanti come Arthur's Seat, l'immenso vulcano dormiente che domina la città scozzese di Edimburgo, e probabilmente chiamato così per un legame con il mitico re Artù.

L'enorme scogliera è stata recentemente soggetta a una varietà di incendi e incendi boschivi, poiché le temperature secche e calde unite a condizioni ventose sono in grado di trasformare una scintilla in un inferno, dimostrandosi la formula perfetta per causare problemi di incendio.

Secondo BBC News, le squadre dei vigili del fuoco hanno passato la scorsa notte (19 luglio) a combattere un grande incendio che ha colpito Arthur's Seat, con l'incendio che è scoppiato intorno alle 18:40 BST di domenica sera. Le autorità locali hanno spiegato che non ci sono state vittime, ma che le aree rimarranno chiuse al traffico veicolare mentre i vigili del fuoco continuano a eliminare i punti di rilievo e a garantire che il monumento sia sicuro da ulteriori evasioni.