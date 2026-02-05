Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
Overwatch 2

Squadre partner cinesi confermate per la Overwatch Champions Series 2026

Tre squadre saranno pilastri del paese asiatico.

HQ

La Overwatch Champions Series esiste e si svolge in tutto il mondo, ma ci sono alcune regioni principali dove riceve il maggior supporto. Ci sono EMEA, Nord America, Asia e Cina, e tenendo conto di quest'ultimo, ora conosciamo i tre Partner Team che rappresenteranno il paese nella prossima stagione 2026.

Le tre squadre saranno pilastri nella divisione cinese e nei principali tornei in tutto il mondo, e queste tre organizzazioni sono: Weibo Gaming, JD Gaming e All Gamers.

Questi tre si uniscono ai Partner Team già annunciati per le regioni EMEA, Nord America e Asia, di cui puoi leggere di più qui.

Overwatch 2

Testi correlati

0
Overwatch 2Score

Overwatch 2
RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

Il sequel sparatutto di Blizzard è qui, ma come si accumula come seguito di uno dei migliori giochi dell'ultimo decennio?



Caricamento del prossimo contenuto