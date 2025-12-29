Squadron 42 il contenuto è completo, Star Citizen riceve una modalità VR sperimentale a sorpresa

HQ

Anche se ci sono molti meme su Star Citizen in Alpha eterno e Squadron 42 che non verrà mai rilasciato, Cloud Imperium Games sta lavorando duramente su entrambi i giochi e ha fatto progressi significativi quest'anno. In una lettera ai fan scritta dal fondatore e CEO di Cloud Imperium, Chris Roberts, abbiamo ricevuto un riepilogo di tutto il lavoro svolto sul mondo fantascientifico di Star Citizen nell'anno 2025.

Il gioco principale stesso, Star Citizen, ha ricevuto una modalità VR sperimentale come "sorpresa di Natale" per i fan in Alpha 4.5. "Quello che è iniziato come un progetto di passione ha rapidamente attirato l'attenzione delle persone, e la risposta di chi ci ha provato è stata davvero entusiasmante," Roberts scrisse. "Ho sempre creduto che Star Citizen fosse un adatto naturale per la VR per come costruiamo i nostri mondi. Fisicizziamo quasi tutto, mantenendo la vista in prima e terza persona coerenti in un universo condiviso. Questo approccio richiede più impegno, ma rende l'esperienza reale e radicata, e mette in risalto il valore di queste scelte di design in un modo che poche altre tecnologie possono fare."

Questa modalità VR sarà migliorata insieme ai modi normali di giocare a Star Citizen man mano che lo sviluppo prosegue. Riguardo allo spin-off più incentrato sulla narrazione Squadron 42, Roberts scrive che il gioco è completo e che gli sviluppatori di Cloud Imperium lo stanno giocando ora.

"Squadron 42 è un gioco grande, della durata di oltre quaranta ore, ed è sempre più chiaro quanto sarà speciale una volta completati i restanti lavori, ottimizzazioni e correzioni di bug," Dice Roberts. "Una grande parte di ciò che rende possibile tutto ciò è la tecnologia che abbiamo sviluppato alla CIG nel corso di molti anni. La possibilità di muoversi senza soluzione di continuità a piedi, in un veicolo che puoi volare e muoverti all'interno, fino a un pianeta o attraverso sistemi stellari, tutto senza schermate di caricamento, crea un livello di immersione molto difficile da replicare."

Anche se il contenuto è completo su Squadron 42, potrebbero comunque passare anni prima che il gioco sia nelle nostre mani. Lavorare su un progetto così grande può richiedere molto tempo, quindi forse non aspettarti di una pubblicazione imminente. Sembra che anche Star Citizen rimarrà in Alpha per il prossimo futuro.