Squadron 42 rimandato al 2027 a causa di Grand Theft Auto VI

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Star Citizen continua a essere quasi leggendario grazie all'enorme quantità di fondi di crowdfunding raccolti, e molti ancora dubitano che verrà mai rilasciato e si chiedono cosa stia realmente succedendo con i soldi nascosti dietro le quinte. Il piano, tuttavia, era di avere una prima uscita quest'anno sotto forma di Squadron 42, la parte single-player dell'avventura.

Ma... è quasi settembre e non abbiamo ancora una data di uscita, e ora è chiaro che nemmeno noi ne avremo una. In una lettera aperta, Chris Roberts, CEO e fondatore di Cloud Imperium Games, scrive che vogliono evitare di competere con Grand Theft Auto VI:

"A CitizenCon 2024 abbiamo annunciato che saremmo stati distribuiti nel 2026. Il nostro piano era di uscire nel quarto trimestre, intorno all'IAE. Ma, proprio come il resto dell'industria, non c'è modo che io voglia lanciare il mio successore spirituale di Wing Commander, un gioco che ha avuto dodici anni di lavoro, sudore e lacrime (abbiamo iniziato lo sviluppo Squadron 42 nel 2014, dato che nel 2013 si stavano aprendo studi, assumendo persone e lanciando il modulo Hangar per Star Citizen), lanciando l'attenzione di GTA6. Anche se GTA6 non uscirà su PC questo novembre, praticamente tutti i media e la maggior parte dei creatori di contenuti ci saranno dappertutto, lasciando poco spazio ad altra copertura."

Quindi, quando sarà rilasciato? Bene, spiegano che il gioco è previsto per il secondo trimestre del 2027, il che significa che, nel peggiore dei casi, potrebbe restare quasi un anno all'uscita:

"Abbiamo esaminato le finestre di rilascio all'inizio del 2027 e abbiamo deciso che il secondo trimestre offre un momento migliore per il rilascio Squadron 42."

Potremmo desiderare che Cloud Imperium Games fosse a conoscenza di Grand Theft Auto VI e del suo lancio a novembre molto prima, ma ora incrociamo le dita affinché gli sviluppatori sfruttino al massimo il tempo extra e che questa sia l'ultima volta che il gioco verrà rimandato.