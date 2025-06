Square Enix annuncia il mistero dell'omicidio Killer In

Square Enix aveva qualcosa di nuovo da annunciare a Summer Game Fest, in particolare un titolo chiamato Killer In, sviluppato da Tactic Studios. Lo definiscono un "gioco d'azione con omicidio misterioso" completo di una configurazione asimmetrica con assassini (chiamati Wolfs ) e sopravvissuti (chiamati Lambs ) - tranne per il fatto che non sai chi sono gli assassini.

Prima che pensiate che questo suoni come Among Us, questo è fondamentalmente un gioco d'azione in cui le persone non hanno alcun desiderio di essere uccise e possono difendersi. Devi anche raccogliere indizi su ciò che sta accadendo, ed è meglio essere sicuri dei tuoi fatti, perché le ipotesi errate sono severamente punite con la morte.

Inoltre, hai un'intera gamma di opzioni, come aggiornare il tuo equipaggiamento, rubare le cose di altre persone, piazzare trappole e molto altro. Ci sono anche oltre 20 personaggi tra cui scegliere, ognuno con caratteristiche uniche, come una cowgirl tiratrice scelta, un otaku che è più bravo a rivelare indizi, un ladro che ha più facilità a rubare e un pirata che è semi-resistente al veleno.

Nei panni di un assassino, devi rimuovere le prove dei tuoi misfatti e agire in modo convincente quando i giocatori si incontrano su un terreno neutrale nella lobby del gioco, dove non è consentito uccidere. Tutte le vittime che uccidi hanno indizi su di loro che aiutano l'altra squadra a smascherarti.

I sopravvissuti devono cercare di uccidere tutti gli assassini e poi fuggire, il che sembra più facile a dirsi che a farsi.

Killer In è attualmente annunciato solo per PC e una beta per Steam è prevista per un futuro non troppo lontano.