Square Enix annuncia un concerto globale di videogiochi noto come The Music of Square Enix

I concerti di videogiochi sono incredibilmente popolari al giorno d'oggi, e su questo fronte, Square Enix si sta davvero unendo all'azione con un nuovo progetto noto semplicemente come The Music of Square Enix - Magic, Memories, and Melodies.

Questo sarà un concerto con tournée globale che vedrà la musica delle colonne sonore di Chrono Trigger, Final Fantasy, Kingdom Hearts, Legend of Mana, NieR, Octopath Traveler e altro ancora in una "spettacolare esperienza multimediale."

Viene presentato sotto la direzione dei famosi direttori Arnie Roth ed Eric Roth, e la descrizione dello spettacolo aggiunge: "Attraverso ampie arrangiamenti sinfonici e splendide immagini di gioco in alta definizione di Square Enix proiettate sopra il palco, questo concerto invita il pubblico a rivivere le storie, le emozioni e le avventure che continuano a ispirare i musicisti di tutto il mondo."

Il tour inizierà a Tokyo il 25 aprile e poi si sposterà in molte altre città e locali in tutto il mondo. Potete vedere qui l'intero programma delle date, ma per chi si chiede della parte europea del tour, le date, le location e le città sono disponibili qui sotto.

21 giugno 2026 all'OVO Arena Wembley di Londra, Regno Unito



6 febbraio 2027 allo Zenith Paris La Villette di Parigi, Francia



7 febbraio 2027 alla Halle Tony Garnier di Lione, Francia



Sì, è tutto. Ma se ti trovi negli Stati Uniti a maggio 2026 o aprile 2027, o in Giappone ad aprile 2026, ci sono altre date di tour in programma.

