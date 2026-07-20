Square Enix celebra il 25º anniversario di Final Fantasy X

HQ

Ieri è stato il 25° anniversario di Final Fantasy X, un gioco che rimane uno dei titoli più amati della serie, ma spesso considerato anche il punto di partenza per avventure Final Fantasy più moderne (che, secondo alcuni, è sia un bene che un male).

Ovviamente, Square Enix non voleva perdersi questa occasione, così hanno pubblicato un video tributo dedicato a Final Fantasy X, che potete vedere qui sotto. Se ti senti ispirato a giocare ancora una volta l'avventura di Tidus a Spira, vorremmo ricordarti che Final Fantasy X/X-2 HD Remaster è disponibile su tutte le principali piattaforme, inclusi PC, PlayStation, Switch e Xbox.