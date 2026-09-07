Square Enix cerca di "espandere il futuro di Final Fantasy VII evolvendolo "oltre l'essere un classico del passato"

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Uno dei punti di forza di Final Fantasy come serie è che, nonostante la saga principale sia ora al suo 16° capitolo, i vari giochi sono tutti progettati per essere autonomi, il che significa che puoi iniziare Final Fantasy XVI senza perdere quasi un colpo. In un certo senso, questa è anche una debolezza, perché ogni volta che un gioco principale esce viene introdotto nuovi personaggi, storia, ambientazioni e simili, rendendo sempre più difficile creare una IP espandibile.

Tuttavia, sembra che Square Enix stia finalmente cercando di superare questo ostacolo, e lo sta facendo puntando sul suo attuale gigante, ovvero la rinascita di Final Fantasy VII. Parlando a un panel al PAX West, il direttore della trilogia dei remake di Final Fantasy VII, Naoki Hamaguchi, ha spiegato che parte dell'obiettivo dei giochi recenti è riposizionare FFVII e permettere a una nuova generazione di fan di abbracciarlo e sviluppare una vera adorazione, aprendo al contempo le porte per espandere il futuro del titolo.

Secondo GamesRadar+, Hamaguchi ha dichiarato che l'obiettivo è "rendere quest'opera un lavoro che crei nuovi fan tra 20 o addirittura 30 anni", aggiungendo che si tratta di un "tentativo di trasmettere Final Fantasy 7 alla prossima generazione". Ha poi espresso che c'è un obiettivo di "espandere il futuro di FF7" e "andare oltre l'essere un classico del passato e plasmarlo in una proprietà intellettuale con un futuro in continua evoluzione."

Non è chiaro a cosa porterà esattamente tutto questo, ma ci sono alcuni spin-off nella saga più ampia di Final Fantasy VII, non ultimo Crisis Core, recentemente riportato in vita. Forse dovremmo aspettarci altre avventure simili in futuro, dato che Square Enix continua a puntare su quella che è probabilmente la sua IP Final Fantasy più famosa.