Square Enix condividerò "un aggiornamento dalla squadra Dragon Quest " domani, 27 maggio

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Recentemente, il creatore di Dragon Quest, Yuji Horii, ha anticipato che non passerà molto tempo prima che avremo più notizie su Dragon Quest XII: The Flames of Fate, dato che Square Enix condividerà ulteriori notizie sul gioco entro la fine di maggio. Beh, siamo nell'ultima settimana di maggio e, guarda caso, c'è una notizia da condividere...

È appena stato confermato che domani, 27 maggio, alle 14:00 BST/15:00 CEST, riceveremo un "aggiornamento dal team di Dragon Quest", che viene offerto in linea con le celebrazioni del 40° anniversario del franchise Dragon Quest nel complesso.

Non sono state condivise informazioni precise su cosa aspettarsi, ma la precedente dichiarazione di Horii probabilmente risponde a molte domande, quindi se stavi aspettando con impazienza questo prossimo capitolo principale della amata e longeva serie JRPG, non dimenticare di andare a letto domani pomeriggio.