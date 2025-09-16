Square Enix conferma che Dragon Quest VII Reimagined non avrà un pacchetto di aggiornamento e arriverà su una Game Key Card su Switch 2

HQ

Se inizi un Dragon Quest su una piattaforma, dovrai finirlo sulla stessa piattaforma. O almeno sulla stessa versione del gioco. Square Enix ha ribadito ancora una volta questa strana posizione, in cui deve preparare versioni diverse e incompatibili delle sue uscite del franchise di Dragon Quest. Questo non vale per PC, PS5 o Xbox, ma sulle console Nintendo Switch è una storia diversa.

Dragon Quest VII Reimagined avrà versioni Switch 1 e Switch 2 separate e non sarà possibile aggiornare la versione Switch 1 al sistema più recente. Inoltre, nel caso della versione fisica di Dragon Quest VII Reimagined su Nintendo Switch 2, l'azienda ha già confermato (grazie, sito RPG) che si tratterà di una delle famigerate Game Key Card, un formato che non piace esattamente ai giocatori (soprattutto quelli in Giappone, che Nintendo ha consultato).

Sapendo questo, hai le idee chiare sulla scelta della piattaforma per quando arriva Dragon Quest VII Reimagined ? Ricorda che il gioco uscirà in tutto il mondo il 5 febbraio 2026.