Square Enix è consapevole di dover fare qualcosa per far scoprire Final Fantasy ai giocatori più giovani

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All'inizio di quest'anno, l'analista di Circana Mat Piscatella ha rivelato che i giocatori americani sotto i 30 anni non sono particolarmente interessati alla serie Final Fantasy; piuttosto, sono i giocatori più anziani a godersi la serie. In pratica, questo significa che il loro pubblico continuerà solo a ridursi in futuro.

Square Enix stessa ne è ben consapevole e, in un'intervista con Nintenderos (tradotta tramite Copilot), Naoki Hamaguchi, sviluppatore principale della nuova trilogia remake Final Fantasy VII, ha detto quanto ha detto sui suoi prossimi passi:

"Mentre il progetto di remake di Final Fantasy VII si avvicina alla conclusione, voglio soddisfare le aspettative dei fan che desiderano ancora più profondità in questo mondo e nei suoi personaggi. Allo stesso tempo, sono molto consapevole della necessità di considerare come possiamo espandere il potenziale della serie Final Fantasy nel suo insieme per la prossima generazione."

All'inizio di quest'anno, un altro veterano di Final Fantasy, Naoki Yoshida, ha detto più o meno la stessa cosa. È quindi chiaro che questa è una questione che riguarda Square Enix e che stanno tenendo d'occhio. Come riusciranno in questo, però, resta da vedere.

Qual è secondo te un buon modo per far scoprire ai nuovi fan la serie Final Fantasy?