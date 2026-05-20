Square Enix e Reebok si uniscono per una colorata collezione di sneakers

HQ

Sta diventando sempre più comune che i grandi editori collaborino con marchi di abbigliamento noti per collezioni collaborative, e ora ne abbiamo un altro di cui parlarvi. Questa volta, Square Enix si è unita a Reebok per lanciare una gamma completa di scarpe e magliette ispirate a Dragon Quest in occasione del 40° anniversario.

Come spesso accade con tutte le cose interessanti, questo è limitato al Giappone e, purtroppo, saremmo molto sorpresi se i prodotti arrivassero in Europa. Se sei alla ricerca di un paio di sneakers super alla moda che quasi sicuramente ti danno la vita, dai un'occhiata a Amazon o eBay giapponesi, che a volte offrono prodotti come questi. Visita il sito ufficiale per scoprire tutto e leggere di più.