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Dragon Quest VII Reimagined
Square Enix e Reebok si uniscono per una colorata collezione di sneakers
C'è anche una grande varietà di magliette tra cui scegliere, ma non aspettatevi che vengano rilasciate in Europa.
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Sta diventando sempre più comune che i grandi editori collaborino con marchi di abbigliamento noti per collezioni collaborative, e ora ne abbiamo un altro di cui parlarvi. Questa volta, Square Enix si è unita a Reebok per lanciare una gamma completa di scarpe e magliette ispirate a Dragon Quest in occasione del 40° anniversario.
Come spesso accade con tutte le cose interessanti, questo è limitato al Giappone e, purtroppo, saremmo molto sorpresi se i prodotti arrivassero in Europa. Se sei alla ricerca di un paio di sneakers super alla moda che quasi sicuramente ti danno la vita, dai un'occhiata a Amazon o eBay giapponesi, che a volte offrono prodotti come questi. Visita il sito ufficiale per scoprire tutto e leggere di più.