Square Enix ha affermato di essere al lavoro su un remake di Dragon Quest VII

HQ

Square Enix ha visto un discreto successo recente rifacendo i suoi titoli Dragon Quest, tra cui Dragon Quest III HD-2D Remake l'anno scorso, e Dragon Quest I & II HD-2D Remake questo ottobre. Ma una volta fatto questo, cosa c'è dopo?

Secondo un rapporto di MP1st, l'editore giapponese continuerà a riDragon Quest fare i giochi, ma lo farà saltando qualche titolo in avanti, attenendosi alla sua strategia (anche se narrativamente ha senso per ilErdrick Trilogy ) di rifare i giochi fuori dall'ordine numerico.

Il rapporto afferma che Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past sarà il prossimo del blocco e che potrebbe arrivare già nel 2026. Il rapporto specifica una finestra di rilascio dell'ultimo trimestre dell'anno fiscale 2026 o delle prime fasi dell'anno fiscale 2027, ovvero in qualsiasi momento tra l'inizio del 2026 e un periodo dell'estate. Certo, questo sarebbe un cambiamento rispetto alla tipica strategia di Square Enix di rilasciare Dragon Quest remake in autunno.

Per il resto, l'entità del remake non viene menzionata, ma il rapporto afferma che "Square Enix in genere riserva la terminologia [del remake] per progetti che comportano cambiamenti significativi, sia nella grafica, nel gameplay o nella struttura, piuttosto che per i porting 1:1 con rifinitura visiva".

Sareste interessati a un remake di Dragon Quest VII ?