Square Enix: "Il 70% delle attività di controllo qualità e debug" per i giochi dovrebbe essere svolto dall'intelligenza artificiale
E questo non è un obiettivo che mirano a raggiungere in un futuro lontano, ma piuttosto un obiettivo fissato per il 2027.
Per oltre dieci anni, c'è stata un'epidemia di giochi AAA rilasciati in uno stato incompiuto, con noi giocatori che ci si aspetta di pagare il prezzo pieno e poi agire come beta tester non pagati. È un brutto schema, ma sembra funzionare, poiché non vediamo alcun desiderio di cambiare il concetto.
Tuttavia, Square Enix ha la sua idea su come eseguire il debug dei giochi in futuro. A pagina cinque del loro business plan "Square Enix Reboots and Awakens" (via VGC), possiamo leggere che il loro obiettivo è quello di avere quasi tutti i beta test eseguiti dall'IA nel prossimo futuro:
"Automatizzare il 70% delle attività di QA e debug nello sviluppo di giochi entro la fine del 2027. Attraverso l'uso della tecnologia di automazione, mira a migliorare l'efficienza delle operazioni di controllo qualità e stabilire un vantaggio competitivo nello sviluppo dei giochi".
Questo lavoro sarà svolto dai ricercatori del Laboratorio Matsuo-Iwasawa di Tokyo, così come dagli ingegneri della stessaSquare Enix.
Il lavoro di QA richiede tempo ed è molto costoso, e teniamo le dita incrociate affinché abbia successo. Tutti vogliamo giochi privi di bug e più fluidi, ma resta da vedere quanto sia competente l'IA nel trovare cose relative al puro gameplay, menu progettati pedagogicamente e altri aspetti che sono più una questione di opinione e gusto.
