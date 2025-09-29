Square Enix: "La Xbox Series S è in realtà abbastanza solida in termini di specifiche"

HQ

Ovviamente ci è voluto un po' più di tempo di quanto i fan sperassero, ma presto è finalmente arrivato il momento per Final Fantasy VII: Remake Intergrade di essere rilasciato sia su Switch 2 che su Xbox Series S/X. La versione Switch 2 è stata molto elogiata da coloro che l'hanno testata, e pochi dubitano che Xbox Series X possa gestire il gioco... ma per quanto riguarda la più economica Serie S?

Bene, Windows Central ha avuto l'opportunità di parlare con il regista Naoki Hamaguchi, dove la conversazione si è spostata sulla Serie S e su come si confronta con i formati più potenti. Si è scoperto che non era minimamente preoccupato e, al contrario, è rimasto impressionato da ciò che la Serie S può fare:

"In termini di specifiche hardware, direi che Xbox Series S è in realtà abbastanza solida in termini di specifiche. Non ci siamo imbattuti in molte sfide di elaborazione, ma molte delle sfide erano più legate alla memoria.

L'ottimizzazione è qualcosa di cui eravamo fortemente consapevoli mentre lavoravamo anche alla versione PC. Per Final Fantasy 7 Remake, abbiamo preso alcune delle filosofie trovate in Nanite per Unreal Engine 5 e abbiamo creato la nostra soluzione per Unreal Engine 4. Siamo riusciti a fornire una grafica stabile e a ottenere anche la verifica di Steam Deck. Siamo stati piuttosto orgogliosi di ciò che siamo stati in grado di ottenere, anche con sistemi con specifiche inferiori".

Ci assicura anche che darà tutto se stesso alle versioni Xbox del gioco, spiegando che si considera senza dubbio un fan di Xbox:

"Io stesso sono decisamente un fan di Xbox. Farò del mio meglio per assicurarmi che Square Enix possa continuare a raggiungere un pubblico più ampio, compresa Xbox".

Final Fantasy VII: Remake Intergrade uscirà sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X a gennaio, e anche il resto della trilogia arriverà in questi formati a tempo debito.