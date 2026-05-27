Square Enix mostra Dragon Quest XII, ora noto come Beyond Dreams dopo il riavvio dello sviluppo

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È il 40° anniversario di Dragon Quest e abbiamo celebrato questo traguardo immergendoci nella nostra storia con la longeva saga JRPG. Ma per aggiungere a questo, Square Enix aveva molto da condividere sul futuro del franchise, in particolare sul tanto atteso Dragon Quest XII, come ha recentemente anticipato il creatore della serie Yuji Horii.

Finalmente abbiamo una risposta sul perché il gioco sia stato così silenzioso per così tanto tempo e la risposta è che è stato resettato e riavviato. Nel video di aggiornamento condiviso dal team di Dragon Quest, il produttore esecutivo Yosuke Saito ha spiegato che il progetto "ha incontrato molti ostacoli lungo il percorso" e che "a causa di un rimpasto del team e di una riavvio dello sviluppo, ci vorrà un po' più di tempo prima che sia nelle tue mani." In sostanza, come spiega Saito, "abbiamo deciso di spostare le cose e ricominciare da capo", e questo significa che Dragon Quest XII: The Flames of Fate che conoscevamo è stato messo da parte per fare spazio a Dragon Quest XII: Beyond Dreams, come ora si chiama il gioco.

Con queste informazioni in mente, il primo assaggio di Dragon Quest XII: Beyond Dreams è stato condiviso in un trailer che potete vedere qui sotto nel video più ampio dell'aggiornamento. Dopo la fine della messa in onda del trailer, Horii ha preso la scena e ha spiegato che il gioco segue un protagonista che viene tormentato da visioni nei suoi sogni, che in stile Dragon Quest lo conducono in un ampio e vasto viaggio per salvare il mondo più ampio.

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Horii spiega poi che questa versione aggiornata sta "andando davvero bene" e che "come tutti i giochi precedenti, includerà i personaggi di Akira Toriyama e la musica di Koichi Sugiyama." Per quanto riguarda quando vedremo di più, questa resta la grande domanda, dato che il progetto sembra ancora molto lontano, ci viene persino promesso che il già annunciato Dragon Quest Monsters: The Withered World sta pianificando il debutto prima di Dragon Quest XII, e quel gioco non ha ancora alcuna data o finestra di uscita associata.

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