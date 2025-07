Square Enix non offrirà l'aggiornamento tra le versioni di Nintendo Switch di Dragon Quest I & II HD-2D Remake

HQ

Non siamo sicuri del motivo dietro la decisione, ma Square Enix ha annunciato che la versione Dragon Quest I & II HD-2D Remake sarà incompatibile tra Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2. Entrambe le versioni dei classici JRPG con grafica moderna saranno autonome e i dati di salvataggio non potranno essere trasferiti tra le generazioni di console.

Infatti, il sito ufficiale di Square Enix per il gioco riporta che "non sono disponibili o previsti aggiornamenti. Acquista la tua copia per il sistema su cui vuoi giocare".

Al di là di lievi miglioramenti visivi, non ci sono altre differenze di gameplay o di storia tra le due versioni del gioco. La versione su cartuccia per Nintendo Switch 1 contiene il gioco completo ed è completamente compatibile se inizi la tua avventura su Nintendo Switch 2. La versione per Nintendo Switch 2 è una chiave magnetica di gioco.

Anche in questo caso, come la stessa Square Enix vi chiede di fare, scegliete bene il 30 ottobre a quale versione giocherete.

Questo annuncio di Square Enix cambia la tua scelta di acquisto di Dragon Quest I & II HD-2D Remake ?