Square Enix rende omaggio a Octopath Traveler con una statuina di Primrose deluxe

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La serie Octopath Traveler è una delle uscite più interessanti di Square Enix recenti. Segna un ritorno ai loro classici giochi di ruolo, completo di una grafica HD-2D favolosamente bella e una narrazione complessiva che intreccia le storie molto diverse degli otto personaggi.

Ieri abbiamo riportato che i primi due giochi della serie riceveranno finalmente versioni dedicate per Switch 2, che sono già state eliminate in Giappone ma saranno disponibili qui il 1° ottobre. Se vuoi approfondire ancora di più la serie, Square Enix ora offre una statuina che raffigura forse il personaggio più amato della serie: la vendicatrice e ballerina Primrose.

Primula è alta 26,5 centimetri e costa ¥37.400 (£172/€202), ed è descritta come segue:

"Primrose, la ballerina di "Octopath Traveler," debutta come figura grazie a Square Enix! La vede a metà esibizione, con gli elementi metallici del suo costume che vorticano intorno a lei mentre gira. I suoi abiti rosso-arancio e gli elementi in cuoio marrone del costume contrastano con la sua pelle liscia e i capelli scuri; I suoi occhi sembrano concentrati lontano mentre balla. La sua base è inclusa."

Se sentite che questa sia una figura che desiderate e meritate, potete preordinare la vostra copia tramite Hobby Link Japan e altri; uscirà a maggio 2027.

Square Enix

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