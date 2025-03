Square Enix si prepara a celebrare il 25° anniversario di Final Fantasy IX

HQ

Da tempo si vocifera che Square Enix stia lavorando a un remake di Final Fantasy IX, un titolo che è stato persino incluso nell'enorme fuga di notizie di Nvidia del 2021, che da allora si è dimostrato ampiamente corretto punto dopo punto. Quindi, ci sarà un remake?

Non lo sappiamo, ma possiamo dire che Square Enix si sta almeno preparando a celebrare il 25° anniversario del gioco il 7 luglio (il gioco è stato rilasciato il 7 luglio 2000). As noticed by ‪Nova Crystallis on Bluesky, they have now launched an Anniversary page for the game, which at the moment contains a lot of stuff like statuettes, plushies, and a necklace.

Questo non significa che possiamo aspettarci un annuncio, ma per tutti noi che speriamo in un remake, è un buon segno che Square Enix pensi che valga la pena celebrare il 25° anniversario di Final Fantasy IX.