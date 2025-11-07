Square Enix sta affrontando licenziamenti nel Regno Unito e negli Stati Uniti

HQ

Lo stesso giorno in cui Rockstar ha ritardato Grand Theft Auto VI e Skydance ha spinto Marvel 1943: Rise of Hydra,Square Enix ha avuto la sua giusta dose di miseria da distribuire ai fan dei videogiochi di tutto il mondo. L'azienda giapponese ha iniziato rivelando che la garanzia della qualità e il debug dovrebbero essere principalmente il lavoro dell'intelligenza artificiale, e con ciò che senza dubbio significa che i posti di lavoro umani sono a rischio, l'azienda ha rivelato che sta attraversando dei licenziamenti...

Secondo IGN, è stato rivelato che centinaia di ruoli sono a rischio nelle divisioni del Regno Unito e degli Stati Uniti di Square Enix. Il rapporto afferma che solo nel Regno Unito potrebbero essere persi fino a 137 ruoli, ma che questo numero potrebbe essere inferiore a seconda di come Square Enix è conforme alle leggi britanniche che proteggono i lavoratori in esubero. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il numero esatto di licenziamenti non è menzionato.

I licenziamenti sono stati poi discussi anche in una presentazione in cui è stato menzionato che questi sono gli ultimi sforzi dell'azienda di "riorganizzazione delle organizzazioni all'estero" e il cambiamento per chiudere "gli studi di sviluppo all'estero e lo spostamento verso il consolidamento delle funzioni di sviluppo in Giappone".

Da allora IGN ha ricevuto una dichiarazione da Square Enix in cui i licenziamenti sono confermati. L'azienda spiega che si è trattato di una "decisione estremamente difficile", ma che fa parte dei tentativi di "rafforzare la nostra struttura di sviluppo e di guidare una strategia di marketing integrata a livello globale" e di "posizionare al meglio la crescita a lungo termine del Gruppo".