Square Enix sta supportando lo sviluppatore indipendente BetaDwarf per realizzare Vaultbreakers

Raramente vediamo grandi editori che arrivano e finanziano sviluppatori indipendenti, fungendo da terze parti per aiutare nella produzione di un gioco. Questo è esattamente ciò che sta accadendo al momento, tuttavia, poiché è stato rivelato che Square Enix si è fatto avanti e ha cercato di sostenere e investire nello studio indipendente danese BetaDwarf per aiutarli a realizzare e completare lo sviluppo del loro progetto Vaultbreakers.

Questo gioco è considerato un gioco di ruolo d'azione in cui i giocatori si alleano per affrontare boss enormi e letali in combattimenti tra brawler. Afferma di avere un mondo dinamico che reagisce alle azioni del giocatore e, sebbene sia giocabile da solo, ha anche le modalità PvE e PvPvE.

Per quanto riguarda il motivo per cui Square Enix ha voluto investire in questo progetto e nello sviluppatore BetaDwarf, in un comunicato stampa ci viene detto dal direttore generale dello sviluppo aziendale di Square Enix Holdings, Hideaki Uehara:

"Square Enix è sempre alla ricerca di giochi di alta qualità e di studi di sviluppo di talento. Quando ho giocato a Vaultbreakers, ero sinceramente entusiasta dell'esperienza di connettermi con altri giocatori ed esplorare il suo ricco mondo di gioco. Dopo aver visitato BetaDwarf e aver appreso la missione e la passione del team, abbiamo deciso di investire su di loro per aiutare a realizzare il loro sogno e portare questo gioco ai giocatori di tutto il mondo".

Il finanziamento consentirà a BetaDwarf di completare il gioco e vederlo espandere le sue capacità di produzione, cosa che il CEO e direttore del gioco Steffen Kabbelgaard spiega in una dichiarazione.

"Essere accompagnati da Square Enix nel nostro viaggio è un incredibile accesso a una combinazione di conoscenze, talento e risorse. Siamo già molto lontani con il gioco dei nostri sogni Vaultbreakers: abbiamo una comunità enorme e straordinaria e abbiamo già eseguito 15+ test con più di 50.000 giocatori che ci permettono costantemente di perfezionare. Quindi ottenere questo supporto aggiuntivo è fantastico quando siamo già a buon punto della produzione. Posso davvero vedere come questo consenta un fuoricampo rispetto all'aver appena iniziato un viaggio incerto - sì, sono davvero entusiasta della nostra situazione!"

Al momento, Vaultbreakers sta concludendo un playtest (che si concluderà domani, il 9 luglio). Per quanto riguarda ciò che verrà dopo, rimane poco chiaro in quanto non c'è ancora una data di uscita o una finestra collegata al gioco.