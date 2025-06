Squeakross: Home Squeak Home vuole che tu crei una casa adatta a un roditore...?

Ci sono molti giochi in questi giorni che riguardano la creazione di una casa bella e deliziosa, ma pochi sono fatti su misura in modo tale da creare uno spazio vitale per un amico roditore. Lo sviluppatore Alblune ha visto questa lacuna nel mercato e l'ha rapidamente colmata con l'ora disponibile Squeakross: Home Squeak Home.

Questo progetto è considerato un affascinante rompicapo in cui l'obiettivo è quello di trasformare i puzzle in mobili che possono poi essere utilizzati per personalizzare la casa di un amico roditore. Questo alla fine comprenderà centinaia di decorazioni, accessori e adesivi che puoi posizionare come meglio credi.

Se questo suscita il tuo interesse, puoi prendere una copia di Squeakross: Home Squeak Home oggi su PC (tramite Steam e itch.io) e Nintendo Switch (senza menzionare una versione Switch 2... ancora).