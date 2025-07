Squid Game: la stagione 3 è ora la sesta stagione televisiva più grande di Netflix di tutti i tempi

Squid Game: Stagione 3 è ora uno dei 10 più grandi spettacoli di Netflix di tutti i tempi

14 Luglio 2025 alle 15:06 NEWS. Scritto da Ben Lyons

Ha superato i 106 milioni di visualizzazioni, il che è sufficiente per superare i primi tre di tutti i tempi per gli spettacoli non in inglese e i primi sette per gli spettacoli in inglese.