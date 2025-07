Squid Game: Stagione 3 è ora uno dei 10 più grandi spettacoli di Netflix di tutti i tempi

HQ

Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che la terza e ultima stagione di Squid Game sarebbe stata un enorme successo per Netflix, soprattutto perché la prima e la seconda stagione costituiscono due delle tre stagioni televisive più viste sulla piattaforma, essendo divise solo da Wednesday. Tuttavia, è chiaro che l'interesse per la serie sta diminuendo con l'arrivo delle nuove stagioni, poiché il terzo lotto di episodi è rimasto molto indietro rispetto ai due precedenti finora.

Questo non vuol dire che Squid Game non stia funzionando bene, al contrario in realtà. L'ultimo round di episodi della serie drammatica è ora la terza più grande serie non inglese sullo streamer con 106,3 milioni di visualizzazioni a suo nome, mettendola dietro la prima e la seconda stagione e ora davanti anche alla quarta parte di Money Heist. Per quanto riguarda il modo in cui questo si confronta con la serie inglese, attualmente è più grande di Bridgerton: Season 3, abbastanza da diventare il settimo spettacolo più grande di quella classifica e cumulativamente il decimo spettacolo più grande di tutti i tempi su Netflix.

Per quanto riguarda il futuro, non è chiaro quante altre visualizzazioni lo spettacolo registrerà, ma se riuscirà a generare circa 10 milioni di visualizzazioni in più, diventerà il sesto spettacolo più grande su Netflix. Per raggiungere i suoi predecessori ed essere dietro solo a Wednesday, dovrà guadagnare circa 80 milioni di visualizzazioni, e quasi il doppio della sua quantità attuale.