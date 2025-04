Squids, S.T.A.L.K.E.R. e Sporks: lo staff di Gamereactor condivide alcune delle sue uova di Pasqua preferite

HQ

È Pasqua! Siamo arrivati a quel periodo dell'anno in cui vogliamo celebrare la primavera e concederci senza limiti uova di cioccolato e dolci. Nello spirito delle vacanze di quest'anno, il team di Gamereactor si è riunito per condividere una manciata di ricordi relativi alle uova di Pasqua preferite di tutti i tempi dai videogiochi di ogni editore. Ce n'è un mucchio variegato qui, quindi iniziamo con l'amore di Oscar per S.T.A.L.K.E.R.

Oscar: Sapevi che il videogioco S.T.A.L.K.E.R. è collegato a Stalker di Tarkovskij?

Sebbene non si tratti di un adattamento diretto, il gioco prende il nome e parte della sua atmosfera dal film. Entrambi, a loro volta, fanno risalire le loro origini aRoadside Picnic, il romanzo dei fratelli Strugatsky, che introdusse l'idea diThe Zone, un luogo misterioso pieno di pericoli e segreti. Mentre ilS.T.A.L.K.E.R. Stalker di Tarkovskij è lento e meditativo, un viaggio inquietante nella fede, nel desiderio e nella fragilità della speranza, ti catapulta in una Zona più brutale, modellata dall'ombra di Chernobyl, dove la sopravvivenza è il primo e l'ultimo comandamento. Nonostante le loro differenze, entrambi condividono un'atmosfera inquietante e malinconica che li rende indimenticabili. Un ottimo esempio di come l'arte e le storie possano essere raccontate attraverso diversi media, attraverso libri, film, serie TV o videogiochi.

Alberto: Puoi giocare all'intero Maniac Mansion (1988) su un computer virtuale all'interno di Day of the Tentacle (1993)

Il microcosmo dei giochi d'avventura di LucasArts è pieno di piccoli riferimenti che si collegano ai loro giochi in modi più o meno diretti. Io stesso tengo con orgoglio un distintivo gigante che custodisco con la scritta "Chiedimi di LOOM", identico a quello indossato da SCUMM Bar pirata Cobb in The Secret of Monkey Island (per favore non chiedermi di LOOM, o non saprò come smettere). Ma se dovessi scegliere un easter egg che mi ha affascinato all'epoca, direi che è stato trovare il computer di Weird Ed in Day of the Tentacle e giocare a Maniac Mansion, il suo prequel, nella versione MS-DOS. Non che sia stata una sorpresa, dato che fanno parte della stessa serie, ma puoi giocare Maniac Mansion dall'inizio alla fine. Un'impresa che ho osato fare solo per orgoglio, quando ho giocato alla versione Remastered qualche anno fa.

Vuoi ancora sapere di LOOM? "Intendi l'ultimo capolavoro di narrazione fantasy di Brian Moriarty della Lucasfilm? Perché è un'avventura straordinaria con... "

Alex: Yarr, ci sono mostri marini sotto Roma in Assassin's Creed II

Ho rimuginato sulla mia voce per questa lista per un po' di tempo, pensando che avrei scelto l'orribile famiglia ibrida uomo-scimmia che puoi trovare in Halo 3, prima di decidere per il calamaro gigante che appare in Assassin's Creed II. Adoro le uova di Pasqua che ti fanno stropicciare gli occhi e chiederti se sei stato l'unico a vedere quello che è appena successo sullo schermo. Nascosto nelle profondità della tomba di un Assassino in Assassin's Creed II, puoi trovare un grande specchio d'acqua. Tira una manovella e alcune leve e fissalo abbastanza a lungo, e vedrai un corpo scuro nuotare sotto la superficie. Fissa ancora un po' e un tentacolo salta fuori per salutarti prima di scomparire ancora una volta nelle profondità. Ha molto senso? Certo che no, ma è un momento divertente che ha spinto i giocatori ad affollare i forum per decifrare se significasse qualcosa, con coloro che non avevano ancora visto il calamaro alla disperata ricerca di trovarlo. Una scoperta fantastica se l'hai fatto da solo, e un divertente promemoria che le bestie mitiche erano praticamente sempre in Assassin's Creed... più o meno.

Ben: La più grande arma miracolosa di Call of Duty: Zombies, lo Spork d'Oro

La modalità Zombies di Call of Duty è sempre stata piena zeppa di uova di Pasqua, di varie dimensioni. Anche se avrei potuto sceglierne uno dei tanti come il mio uovo di Pasqua preferito di tutti i tempi (con la sua lotta per lo slot con la missione secondaria Teenage Mutant Ninja Turtles di Borderlands 2 ), alla fine ho optato per Call of Duty: Black Ops II Golden Spork, che si trova sulla mappa Mob of the Dead. Questa piccola e ingegnosa arma da mischia diventa accessibile dopo aver completato una manciata di sfide generalmente piuttosto impegnative, che una volta spuntate vedrebbero l'utensile da cucina metallico lucido emergere da una vasca da bagno piena di sangue come un presagio confuso dall'inferno. Una volta raccolto, sostituirebbe il tuo corpo a corpo solitamente inutile con un'alternativa di pugno da un pollice che potrebbe salvarti dall'essere messo alle strette (forse evadendo da un Rusty Cage..) e ucciso dai non morti. Non è un Wonder Weapon dello stesso calibro di Blundergat di questa mappa, e non rallenterà Brutus, ma è molto divertente aggiungerlo alla tua collezione e fa un ulteriore passo avanti nel dimostrare che Mob of the Dead è ancora una delle migliori mappe CoD: Zombies di tutti i tempi.