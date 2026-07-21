Stabilimento Tesla fuori Berlino espande la ripresa post-vendita

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Quando Elon Musk era più coinvolto nella politica statunitense, le vendite di Tesla calarono rapidamente. Ora che Musk ha ridotto il suo coinvolgimento in queste attività, le vendite sono riaumentate ed è stato annunciato che il 20% in più di Tesla sarà prodotto nello stabilimento Grünheide fuori Berlino.

Di conseguenza, lo stabilimento sarà ampliato per gestire una capacità massima di 375.000 auto all'anno, il che porterà a un maggior numero di dipendenti. Realtid riporta che saranno necessari 3.500 dipendenti aggiuntivi per raggiungere i nuovi obiettivi.