Stadi UEFA Euro 2028 e dettagli confermati in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda

Gli organizzatori di UEFA Euro 2028 hanno annunciato questa settimana che il prossimo Campionato Europeo inizierà a Cardiff e la finale sarà allo stadio di Wembley. Il Regno Unito e l'Irlanda sono gli organizzatori, seguendo la tendenza di avere più paesi che ospitano i grandi eventi sportivi calcistici.

Ci saranno partite in Inghilterra, Scozia, Galles e Repubblica d'Irlanda. Tutti gli stadi sono stati annunciati:



Cardiff: Stadio Nazionale del Galles



Dublino: Dublin Arena



Glasgow: Hampden Park



Newcastle: Parco di St James



Manchester: Stadio del Manchester City



Liverpool: Everton Stadium



Birmingham: Villa Park



Londra: Tottenham Hotspur Stadium



Londra: Stadio di Wembley



Il Cardiff giocherà la partita inaugurale, per la prima partita del Gruppo A, con inizio venerdì 9 giugno 2028. Tutti gli otto stadi, ad eccezione di Wembley, ospiteranno le partite degli ottavi di finale; e i quarti di finale saranno divisi a Cardiff, Dublino, Glasgow e Wembley. Per garantire l'equità sportiva e la parità di trattamento, la UEFA ha annunciato che le vincitrici degli ottavi di finale giocheranno i loro quarti di finale in una sede diversa.

Per quanto riguarda il torneo, non aspettatevi cambiamenti come nella prossima Coppa del Mondo 2026 (con più squadre partecipanti). UEFA Euro 2028 avrà le solite 24 squadre nella fase a gironi e un percorso predeterminato verso la finale. Se si qualificano, le cinque squadre dei paesi ospitanti saranno messe in sicurezza per giocare le partite della fase a gironi in "casa": l'Inghilterra giocherà a Manchester o Londra, l'Irlanda a Dublino, la Scozia a Glasgow, il Galles a Cardiff... e l'Irlanda del Nord in Inghilterra (Londra o Birmingham).

Sei entusiasta per UEFA Euro 2028?