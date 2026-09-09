Stage Fright, dei creatori di Overcooked, è un gioco cooperativo ispirato a The Goonies, Stranger Things e Luigi's Mansion

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Overcooked è stato uno dei giochi indie di maggior successo di tutti i tempi, vendendo milioni di copie dal primo gioco uscito nel 2016, ma gli sviluppatori Ghost Town Games erano pronti a andare avanti. Stage Fright, annunciato nel 2024, è riapparso al Nintendo Direct, confermando una finestra di lancio per la primavera 2027, oltre a confermare il rilascio su Nintendo Switch 2 e la Nintendo Switch originale (nessun'altra console è stata confermata sul suo sito web, quindi rimane per ora un'esclusiva Nintendo console).

Stage Fright ha un aspetto e una sensazione simili a Overcooked, ma nel genere horror, ed è anch'esso focalizzato sul multiplayer cooperativo, ma questa volta limitato a due giocatori (anche se ci sono tre personaggi giocabili) che si uniscono a ogni tipo di enigma simile a escape room, che richiedono ingegno ma anche agilità mentale.

In un nuovo articolo su Steam, Ghost Town Games ha citato The Goonies, Stranger Things e Luigi's Mansion come influenze e ha rivelato nuovi dettagli. Cosa ne pensi di Stage Fright, che arriverà su Switch 2, Switch e PC nella primavera 2027?