Stage Tour fa partire il pubblico con una potente scaletta di apertura

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All'inizio di quest'anno, è emerso che i creatori originali di Guitar Hero, RedOctane, erano desiderosi di suonare di nuovo. Ecco perché hanno annunciato Stage Tour a febbraio e pubblicato un comunicato stampa che dimostra di aver capito esattamente cosa si è perso al pubblico che suona la chitarra plastica:

"Stage Tour è pronta a riaccendere la fiamma del rhythm gaming con strumenti di plastica con numerose nuove funzionalità e modalità di gioco, dozzine di compagni di band e strumenti adatti al tuo stile unico, una profonda spina dorsale competitiva e un'ampia roadmap di contenuti stagionali ed eventi dal vivo."

Ora lo studio ha pubblicato le prime canzoni su cui potremo suonare, e suonano incredibilmente allettanti:



"Ratatata" di Babymetal & Electric Callboy



"Get the Funk Out" degli Extreme



"Martello Quadrato" di Ghost



"Il servizio di consegna di Mimi" di Good Kid



"Dani California" dei Red Hot Chili Peppers



"Oscillatore Terminator" di Static-X



"Isola al sole" dei Weezer



RedOctane promette di svelare altre canzoni durante l'estate, prima dell'uscita ancora senza data prevista per PC e "console". Abbiamo anche ricevuto un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.