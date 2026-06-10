Stage Tour fa partire il pubblico con una potente scaletta di apertura
Più avanti quest'anno, siamo di nuovo pronti a diventare rockstar proprio nei nostri salotti con il successore spirituale di Guitar Hero.
All'inizio di quest'anno, è emerso che i creatori originali di Guitar Hero, RedOctane, erano desiderosi di suonare di nuovo. Ecco perché hanno annunciato Stage Tour a febbraio e pubblicato un comunicato stampa che dimostra di aver capito esattamente cosa si è perso al pubblico che suona la chitarra plastica:
"Stage Tour è pronta a riaccendere la fiamma del rhythm gaming con strumenti di plastica con numerose nuove funzionalità e modalità di gioco, dozzine di compagni di band e strumenti adatti al tuo stile unico, una profonda spina dorsale competitiva e un'ampia roadmap di contenuti stagionali ed eventi dal vivo."
Ora lo studio ha pubblicato le prime canzoni su cui potremo suonare, e suonano incredibilmente allettanti:
RedOctane promette di svelare altre canzoni durante l'estate, prima dell'uscita ancora senza data prevista per PC e "console". Abbiamo anche ricevuto un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.