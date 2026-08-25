Stage Tour sale sul palco: È ora di scatenarsi come ai bei vecchi tempi

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I creatori di Guitar Hero sono tornati con una serie che, non del tutto sorprendentemente, ricorda l'epoca passata con cui molti di noi sono cresciuti. Stage Tour batte la batteria e strimpella gli archi in canzoni classiche che si estendono per decenni. Con oltre 90 brani di band che coprono sei decenni, la formazione include Metallica, Paramore, Black Eyed Peas, Blink-182, Muse, Fall Out Boy, Ed Sheeran, The Rolling Stones, Tenacious D, Duran Duran, Genesis, Mötley Crüe, Ghost, The Cure, ZZ Top, Red Hot Chili Peppers e Radiohead... per citarne solo alcuni.

Il tempismo è fondamentale.

È ora di cercare una nuova batteria, microfono e chitarra, dato che verranno rilasciati anche nuovi strumenti fisici. Stage Tour verrà lanciato più avanti quest'anno, dove potrai anche collezionare batteria e chitarre autentiche nel gioco, oltre a visitare arene famose in tutto il mondo.

Stage Tour uscirà su PC, PlayStation 5, Xbox Series e Switch 2 il 10 dicembre.

Ti sono mancati i giochi di chitarra di plastica basati sul ritmo e il genere?

