Stagione LCK 2026: Gen.G conquista un posto nei playoff Grand Finals, mentre solo Hanwha Life e T1 sono ancora in vita altrove

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In vista del weekend, abbiamo notato che molto era in gioco per la LCK coreana nei prossimi giorni, poiché tre delle restanti sei squadre sarebbero state eliminate, una delle quali tornerà a casa con un biglietto per i Mondiali 2026 per i loro sforzi. Questo è accaduto ora, dato che rimangono solo due partite nel tabellone dei playoff della LCK Stagione 2026, con tutte e tre le squadre rimanenti che la regione ha avuto da offrire meglio ultimamente.

Per prima cosa, Gen.G Esports è la prima squadra della Grand Final, dopo aver strappato il posto a Hanwha Life battendo il campione MSI 2026 per 3-1 nella finale del Upper Bracket. Per quanto riguarda chi affronterà Gen.G in questa partita finale, sarà o Hanwha Life o T1.

T1 assicura il posto superando il vincitore del 'miglior risultato degli altri' del Lower Bracket, ovvero Dplus, che è stato travolto dal campione mondiale in carica con un risultato di 3-1 nel terzo turno del Lower Bracket. Tuttavia, raggiungere quel punto nel tabellone è stato sufficiente a Dplus per entrare nei Mondiali 2026 tramite il quarto posto regionale della LCK, dato che le altre squadre si erano già qualificate per il torneo.

Per quanto riguarda i prossimi momenti della LCK, le ultime due partite si giocheranno questo prossimo fine settimana, con queste partite in arrivo.

Finale del Lower Bracket (12 settembre):



Hanwha Life vs. T1 alle 6:00 BST/7:00 CEST



Finale (13 settembre):