Stagione LCK 2026: Gen.G conquista un posto nei playoff Grand Finals, mentre solo Hanwha Life e T1 sono ancora in vita altrove
Ora conosciamo ufficialmente i quattro rappresentanti della LCK ai Mondiali 2026.
In vista del weekend, abbiamo notato che molto era in gioco per la LCK coreana nei prossimi giorni, poiché tre delle restanti sei squadre sarebbero state eliminate, una delle quali tornerà a casa con un biglietto per i Mondiali 2026 per i loro sforzi. Questo è accaduto ora, dato che rimangono solo due partite nel tabellone dei playoff della LCK Stagione 2026, con tutte e tre le squadre rimanenti che la regione ha avuto da offrire meglio ultimamente.
Per prima cosa, Gen.G Esports è la prima squadra della Grand Final, dopo aver strappato il posto a Hanwha Life battendo il campione MSI 2026 per 3-1 nella finale del Upper Bracket. Per quanto riguarda chi affronterà Gen.G in questa partita finale, sarà o Hanwha Life o T1.
T1 assicura il posto superando il vincitore del 'miglior risultato degli altri' del Lower Bracket, ovvero Dplus, che è stato travolto dal campione mondiale in carica con un risultato di 3-1 nel terzo turno del Lower Bracket. Tuttavia, raggiungere quel punto nel tabellone è stato sufficiente a Dplus per entrare nei Mondiali 2026 tramite il quarto posto regionale della LCK, dato che le altre squadre si erano già qualificate per il torneo.
Per quanto riguarda i prossimi momenti della LCK, le ultime due partite si giocheranno questo prossimo fine settimana, con queste partite in arrivo.
Finale del Lower Bracket (12 settembre):
- Hanwha Life vs. T1 alle 6:00 BST/7:00 CEST
Finale (13 settembre):
- Gen.G Esports vs. Vincitore di Hanwha/T1 alle 18:00 BST/19:00 CEST