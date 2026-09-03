Stagione LCK 2026: Hanwha Life sconfigge T1 assicurandosi l'ultimo biglietto per la finale dei playoff nel tabellone superiore

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È giovedì e questo significa che mancano quattro giorni in questa settimana, il che significa che per i Playoff della Stagione 2026 della LCK ci sono capacità per quattro partite aggiuntive. Tutto ciò arriva dopo il recente completamento della seconda semifinale del Upper Bracket, dove Hanwha Life sono riusciti a superare T1 dopo che i due hanno disputato un incontro dei pesi massimi che è andato fino alla fine e si è concluso a favore del primo con un 3-2.

Ora che questo è ormai in programma, potresti essere curioso delle partite per il resto della settimana e, se sì, abbiamo tutte queste informazioni qui sotto.

Primo turno del Lower Bracket (3 settembre):



Dplus vs. FearX alle 9:00 BST/10:00 CEST



Secondo turno del Lower Bracket (4 settembre):



KT Rolster vs. Vincitore di Dplus/FearX alle 9:00 BST/10:00 CEST



Finale del Upper Bracket (5 settembre):



Gen.G vs. Hanwha Life alle 9:00 BST/10:00 CEST



Lower Bracket Round 3 (6 settembre):



T1 vs. Vincitore del Lower Bracket Round 2 alle 9:00 BST/10:00 CEST



Questi eventi porteranno poi alle ultime due partite della stagione LCK 2026 che si terranno la prossima settimana, con calendari esatti e squadre molto più chiari all'inizio della prossima settimana. Quello che sappiamo è che le due partite sono programmate per il 12-13 settembre.