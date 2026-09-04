Stagione LCK 2026: KT Rolster e Dplus stanno per competere per l'ultimo posto ai Mondiali della LCK

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KT Rolster e Dplus stanno per giocare la partita più importante di questa rispettiva stagione LCK, dato che i due si sfideranno nel Lower Bracket Round 2 dei Playoff. Potrà non sembrare troppo glamour, ma questa partita avrà enormi ripercussioni, poiché il vincitore si assicurerà effettivamente l'ultimo posto ai Mondiali 2026 offerto tramite la LCK, dato che tutte e tre le altre squadre rimaste nei Playoff hanno già ottenuto i loro biglietti per i Mondiali.

Sì, dopo aver eliminato FearX ieri in modo combattuto 3-2, Dplus ha l'opportunità di sfidarsi con KT Rolster per il biglietto finale ai Mondiali della LCK. Il vincitore passerà anche a sfidare T1 nel prossimo turno dei Playoff, nel tentativo di continuare a spingere verso la Grand Final, ma il vero premio è un biglietto per l'evento più importante del calendario League of Legends.

La partita è appena iniziata, quindi assicuratevi di sintonizzarvi per vedere chi passerà ai Mondiali tra qualche settimana.