Stagioni in arrivo a Fallout Shelter

Fallout Shelter su dispositivi mobili ottiene un nuovo importante aggiornamento poiché Bethesda include una meccanica di gioco stagionale al gioco. Questo viene fatto avendo caveau separati in esecuzione all'interno di fasce orarie limitate, ognuna con anche una tematica, con nuove sfide a tema, ma anche nuove ricompense per il raggiungimento di diversi traguardi.

Ispirato agli esperimenti di Vault-Tec, Seasons introduce nel gioco Vaults a tempo limitato che sono completamente separati dal Vault originale. Ogni Season avrà un tema unico, portando nuove sfide e ricompense man mano che i giocatori raggiungono diversi traguardi.

Fallout Shelter era inizialmente un gioco per dispositivi mobili in Ant Farm View che è uscito nel 2015, e successivamente pubblicato su PC, e ti mette al posto di un sovrintendente di un Fallout vault, gestendo cibo, acqua e bisogni di base per i tuoi abitanti, proteggendolo anche da predoni e mostri. Ha alcuni collegamenti con Fallout 4 e altri giochi Fallout sotto forma di personaggi, e ha missioni che possono essere eseguite per ottenere equipaggiamento per il crafting, progetti per armi e tematiche, e offre un gameplay sorprendentemente versatile, pur non avendo un finale come lo conosciamo dalla maggior parte dei giochi.

Fallout Shelter ha avuto più di 230 milioni di download a partire da giugno 2025.