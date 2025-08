"Stai giocando a un gioco all'interno di un film" - Parliamo con il cast principale di Mafia: The Old Country

HQ

Con Mafia: The Old Country in uscita tra pochi giorni, Gamereactor ha avuto la possibilità di parlare con gli attori dietro i personaggi principali del gioco: Riccardo Frascari, che il giocatore interpreta come il protagonista Enzo Favara, e Johnny Santiago, che interpreta il Don in persona, Bernardo Torrisi.

Frascari e Santiago hanno discusso delle sfide uniche della recitazione su un palcoscenico, della rappresentazione dell'autentica cultura siciliana, dell'influenza dei classici film di gangster, così come di molte altre cose, di cui potete leggere tutto qui sotto.

I nostri protagonisti principali: Bernardo Torrisi (a sinistra) interpretato da Johnny Santiago ed Enzo Favara (a destra) interpretato da Riccardo Frascari.

Come si fa a far vivere personaggi che precedono l'era della televisione e del cinema? Questo rappresenta una sfida in termini di ispirazione?

Annuncio pubblicitario:

Frascari: " Penso che per noi attori ci imbattiamo in materiale che ci è stato consegnato, che è già abbastanza accurato dal punto di vista storico. Poi provi a costruire il tuo personaggio e la storia da ciò che puoi trovare online. Una parte importante, per esempio, del passato di Enzo - della sua crescita - era che era un Carusu, che erano questi ragazzi che lavoravano nelle miniere. In realtà è qualcosa che è successo, e ci sono alcune foto di questi ragazzi. Quindi, da lì, puoi iniziare a costruire qualcosa.

E in generale, c'è molto materiale quando si tratta delle origini della mafia in Sicilia all'inizio del 20° secolo: come operavano, che tipo di auto guidavano, che tipo di armi usavano e le loro tecniche e metodi commerciali. Quindi ci sono molte cose che sono trattate storicamente, ma poi molte altre non lo sono. Ed è qui che entra in gioco la tua immaginazione, così come la creatività del team. Diventa un processo di lavoro di squadra in termini di costruzione di qualcosa da zero. Ma credo che sia estremamente accurato, quello che abbiamo fatto con il gioco, la storia e tutto il resto.

Anche io, in quanto italiano, non sapevo certe cose della Sicilia e della lingua siciliana.

Quali sono alcune delle sfide uniche che devi affrontare quando giri per i videogiochi rispetto a una normale produzione cinematografica?

Annuncio pubblicitario:

Santiago: Per molti di noi, questo è stato il nostro primo videogioco, e quindi è stato davvero interessante. Per molti versi è come fare teatro e girare un film allo stesso tempo. Una volta che sei sul palcoscenico, sei semplicemente dentro. Non c'è modo di nascondersi: ci sono telecamere molto vicine al tuo viso, ci sono telecamere intorno a te e ogni singolo movimento che stai facendo viene captato in ogni momento.

È stato davvero interessante e, in un certo senso - almeno per me - mi ha fatto sentire che dovevo concentrarmi un po' di più, il che è divertente. Siamo su un set, indossiamo abiti verdi, copricapi e abbiamo tutti questi pennarelli su di noi. E non ci sono muri; potrebbe esserci un candeliere e ti viene detto: "Quello è un muro, e quello è un campo". Quindi devi davvero appoggiarti alla tua immaginazione. È qualcosa a cui ci si adatta molto rapidamente. In un certo senso, è stato un po' liberatorio.

Gli attori promettono una rappresentazione autentica della cultura siciliana dell'inizio del XX secolo.

Hai guardato altri film di gangster per prepararti al ruolo?

Frascari: Penso che tutti noi abbiamo avuto le nostre ispirazioni individuali per disegnare cose per i nostri personaggi. Ovviamente, per noi come attori, torniamo a ciò che è stato fatto prima e cerchiamo di prendere in prestito da altri grandi artisti che si sono esibiti in film e programmi TV simili in passato, come I Soprano, Il Padrino e Quei bravi ragazzi. Direi che Il Padrino: Parte II è probabilmente la più grande ispirazione per tutti noi in termini di ambientazioni, ambiente e l'intera idea del gioco.

Era preoccupato che il gioco rafforzasse gli stereotipi italiani o italo-americani, come sono stati accusati alcuni film di gangster?

Frascari: Quando abbiamo iniziato a lavorare al gioco, non è che fossi preoccupato, ma ero curioso di sapere se la rappresentazione della cultura italiana sarebbe stata accurata o meno; se doveva essere stereotipato. E devo dire che sono rimasto molto sorpreso dall'autenticità di tutto. Più leggevamo la storia del gioco stesso e poi la confrontavamo con ciò che stava realmente accadendo in Sicilia in quel periodo, diventava chiaro che era accurato. Era il modo in cui Cosa Nostra, la mafia, era stata creata a quei tempi, e molti dei personaggi - così come le situazioni - del gioco avrebbero potuto essere reali. Anche io, in quanto italiano, non sapevo certe cose della Sicilia e della lingua siciliana, quindi è stata una grande esperienza per saperne di più.

Quando lavori con materiale davvero buono e attori davvero bravi, allora è semplicemente - è semplicemente magia.

I film di gangster hanno spesso scene con i personaggi seduti di fronte a un tavolo, in una stanza poco illuminata, che discutono "degli affari". Come fate voi, come attori, ad aggiungere tensione a queste scene, dove sta succedendo poco in termini di azione?

Santiago: Questo è solo recitare, sai. Voglio dire, sono terribile in queste interviste... Riccardo, vai avanti!

Frascari: Beh, immagino che a volte sia la magia del cinema e del teatro, o dei videogiochi, in questo caso. La tua recitazione si basa spesso su qualcosa di diverso da ciò che il pubblico sta vedendo. Il pubblico potrebbe vedere un cadavere, poco illuminato e da un'angolazione, ma il tuo personaggio no. Il giocatore potrebbe trovarsi di fronte a una scena ambientata in uno spazio molto ristretto, ma noi non lo facciamo, perché sul palcoscenico abbiamo molto spazio per muoverci. E all'interno di quello spazio, creiamo dei limiti per noi stessi. Tipo, ok, queste sono le dimensioni della stanza, e questo è quanto lontano posso camminare da una parte e dall'altra. È possibile creare il proprio insieme di confini e limiti. Ma poi, come ha detto Johnny, si tratta solo di recitazione. Alla fine della giornata, si tratta di usare la tua immaginazione...

Santiago:... Le tue relazioni. La tua motivazione. Cosa voglio dalla scena? Si riduce davvero a questo. Come ha detto Riccardo, siamo su questo enorme palcoscenico - mobili in legno molto rudimentali, non sono davvero comodi o lussuosi - con luci brillanti, persone che indossano abiti da yoga e così via. Lo studio, tutti gli ingegneri, creano un altro mondo che il giocatore può sperimentare. Ma per noi si tratta di immaginazione. Ok, siamo nell'ufficio del Don. Forse riusciremo a vedere immagini di base di come sarebbe. Ecco un tavolo, ecco un muro. Il Don sta parlando con Enzo. Cosa vuole? Cosa sto facendo? Qual è il nostro rapporto? Sai, tutte quelle cose che stai passando. Perché alla fine di una giornata, è un film. Stai giocando a un gioco all'interno di un film.

Frascari: " No, e devo dire che per quanto ci riguarda, penso che tutti noi ci siamo divertiti moltissimo a interpretare questi personaggi e queste scene perché la scrittura era così buona. Quando lavori con materiale davvero buono e attori davvero bravi, allora è semplicemente - è semplicemente magia. E penso che lo abbiamo visto qualche giorno fa, quando gli account ufficiali dei social media di Mafia hanno pubblicato un rapido confronto tra ciò che abbiamo girato e come appariva con il motion capture. È incredibile. Si passa dall'essere qualcosa che può sembrare sciocco - perché si tratta solo di un gruppo di ragazzi, sai, in piedi intorno a un tavolo di legno in tute di velcro con pois - ma poi vedi il prodotto finale con la musica, l'illuminazione, la correzione del colore, le animazioni; E sembra incredibile. Sembra un vero film, come un film da Oscar!

Aggiungere la scintilla a scene scarsamente illuminate come queste non richiede solo una buona sceneggiatura, ma richiede anche molta immaginazione.

Quanto di questo "film nel gioco" ha girato in teatro di posa con altri attori? Era tutto questo?

Santiago: Non giravamo sempre tutti insieme, ma tutto ciò che giravamo era sul palcoscenico. Purtroppo non siamo riusciti ad andare nelle location in Sicilia, ma eravamo comunque in una bellissima location. Abbiamo anche fatto alcune cose ADR [Automated Dialogue Replacement], cose che avresti dovuto fare con un film normale, e un po' di lavoro post-doppiaggio e cose del genere. Ma sì, tutto è stato girato in un teatro di posa.

Frascari: L'unica cosa che non abbiamo girato noi stessi sono state le azioni acrobatiche. Quelli sono stati girati nella Repubblica Ceca.

Infine, cosa ti è piaciuto di più dell'esibirti in Mafia: The Old Country ?

Frascari: Il colpo.

Il cosa?

Frascari: Il colpo, l'uccisione [ride] Si dice per scherzo, ma è anche un po' vero. Immagino che non sempre si riesca a interpretare questo tipo di personaggi come attore, dove si hanno questi compiti molto specifici, e quando si arriva a farlo, è estremamente divertente.

Ma quello che mi è piaciuto di più è che il suono è banale e sdolcinato, ma è stato semplicemente passare il tempo sul palco con tutti gli altri, con tutti i miei amici: Johnny, Alberto [Frezza], Christian [Antidormi] e Carina [Conti]. Ci siamo divertiti tutti e alla fine abbiamo riso e pianto. Abbiamo creato una bella famiglia, che ha funzionato perfettamente perché dovevamo essere una famiglia gentile anche sullo schermo. Questo è stato il migliore.

Santiago: Sono d'accordo. La cosa più divertente è stata conoscere tutti, i ragazzi e tutto il team di 2K e Hangar 13. Abbiamo creato così tanti bei ricordi scattando. A volte troppe risate sul palcoscenico. Succede. Ma per il resto, per me la parte più divertente è stata interpretare il Don. Il che è fantastico. Non ci sono quasi decisioni sbagliate. Anche se c'è, pensi: "Sai, chiamerò qualcun altro a sistemarlo". Non sono mai responsabile. È divertente essere il capo!

Ringraziamo Frascari e Santiago per il tempo che ci hanno dedicato. Mafia: The Old Country uscirà l'8 agosto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.