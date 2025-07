Stallone attacca la moderna CGI: l'azione dovrebbe essere reale

HQ

L'iconico eroe d'azione ne ha abbastanza dello spettacolo digitalizzato. Finte esplosioni, schizzi di sangue generati al computer e tutte quelle sciocchezze fasulle? Non è il genere di Stallone. No, secondo lui, l'azione dovrebbe essere filmata per davvero, e non trattiene la sua frustrazione per l'aspetto di molti film d'azione moderni di questi tempi, in particolare il sovraccarico di CGI e la marea di supereroi irrealistici.

Stallone crede che la generazione di oggi dimentichi rapidamente i moderni film d'azione perché non lasciano alcun impatto reale. Il pubblico, sostiene, sembra preferire gli eroi soprannaturali agli uomini che sudano, sanguinano e hanno muscoli reali.

First Blood è un film che Stallone considera un ottimo esempio di come dovrebbero essere le cose, almeno in un mondo perfetto. Un pezzo di autentica artigianalità: nessuna esplosione digitale, nessun effetto eccessivo, solo muscoli, sudore e grinta grezzi. Coglie nel segno l'analogia: i film d'azione della vecchia scuola sono come gli orologi vintage: fatti a mano e valgono i soldi. Le stravaganze CGI di oggi? Come schiaffeggiare un po' di cianfrusaglie appariscenti su un orologio di plastica e urlare per il nome del marchio: completamente inutile.

"I grandi film d'azione sono come comprare un orologio vintage. Originariamente era di $ 35 e ora è di $ 35.000. Perché? Perché è fatto a mano. Non era esagerato. Non era soprannaturale. Era qualcosa che un essere umano unico poteva realizzare. Ecco perché penso che First Blood sia uno dei primi film d'azione. Mi sono affidato alla recitazione del corpo per raccontare la storia.

Il personaggio non parla mai, ma sai esattamente cosa sta succedendo attraverso gli altri personaggi. Sono quasi come i narratori della sua tragedia greca. Il ragazzo non smette mai di muoversi, ed è quello che io chiamo un film d'azione. Non c'è una sola ripresa in CGI. Il pubblico dice: è davvero speciale".

E sì, forse è un po' romanzato, ma non ha ragione? La palude CGI di oggi sembra spesso impersonale e dimenticabile.

Che ne pensi? Sei d'accordo con il punto di vista di Stallone?