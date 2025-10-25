Stallone si è rifiutato di lasciare morire Rocky in Creed

HQ

Stallone non era particolarmente affezionato alla sceneggiatura originale di Creed, dove avrebbe dovuto fare un glorioso ritorno nei panni di Rocky, anche se questa volta solo in disparte. Parlando con GQ, l'attore ha rivelato che Rocky originariamente doveva morire nel film. Qualcosa a cui era fortemente contrario.

Ma Ryan Coogler, il regista di Creed, ha continuato a insistere e Stallone si è quasi allontanato da tutto. Alla fine, però, Coogler cedette e rielaborò la sceneggiatura per adattarla alle richieste di Stallone, mantenendo così in vita Rocky.

"Non mi sono mai sentita a mio agio. Ho schivato quel proiettile per due, tre anni. E Ryan Coogler è stato molto persistente, ha continuato a spingere. E avevamo lo stesso agente, ma io non volevo farlo, perché per come l'aveva scritto lui, Rocky muore. Ha il morbo di Lou Gehrig"

Stallone ha spiegato che non gli piace quando i suoi personaggi muoiono in quel modo. Preferisce di gran lunga che se ne vadano a cavallo al tramonto - per non tornare mai più.

"Ho una grande passione per i personaggi come quelli che muoiono, preferirei di gran lunga che salissero su un treno per andare da qualche parte, non li vedi mai più, ma morire, sarebbe solo un disastro per il pubblico"

